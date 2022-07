Keep Breathing è il nuovo survival thriller di Netflix (tra i più attesi di luglio)

E se foste gli unici a sopravvivere a un incidente aereo? Se scopriste che tutte le persone che viaggiavano con voi sono morte e che la vostra vita dipende solo da quanto riuscirete a stare calmi, trovare fonti di cibo e non farvi prendere dalla disperazione? Cosa fareste? Provate a pensarci e se avete voglia di buttarvi in una nuova storia di sopravvivenza pronta a tenervi con il fiato sospeso dall'inizio alla fine allora Keep Breathing è la serie giusta per voi. Debutterà su Netflix a luglio, con sei episodi e una protagonista d'eccezione, Melissa Barrera (Scream). Netflix è pronta a lanciare questa nuova limited series che saprà fare breccia nel cuore di tutti i fan di questo genere di racconto che non hanno ancora dimenticato la regina indiscussa dei survival thriller, Lost. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da Keep Breathing e quando debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming.

Keep Breathing: qual è la trama

Dopo che il suo aereo privato si è schiantato in una remoto territorio del Canada, l'unica sopravvissuta, un'avvocatessa di New York, di nome Liv, dovrà combattere in una terra spietata contro i demoni personali del passato per riuscire a sopravvivere.

Qui il trailer di Keep Breathing

Chi c'è nel cast di Keep Breathing

Oltrea alla protagonista della storia, Melissa Barrera (Liv), gli altri attori coinvolti nel progetto sono Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa e Florencia Lozano.

Quando esce Keep Breathing su Netflix

I sei episodi di Keep Breathing debutteranno su Netflix il 28 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.