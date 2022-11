Killer Sally, su Netflix la serie sul crimine più famoso nel mondo del bodybuilding

Netflix sta per lanciare una nuova serie true crime, dopo il grande successo di Dahmer, The Watcher e The Good Nurse. Si intitola Killer Sally e racconta la storia di uno dei crimini più famosi nel mondo del bodybuilding. In tre episodi, Killer Sally racconterà questa incredibile storia con l'occhio della premiata regista Nanette Burstein (On The Ropes, Hillary). La miniserie è prodotta da Traci Carlson, Robert Yapkowitz e Richard Peete di Neighborhood Watch (Karen Dalton: In My Own Time, Blue Ruin)". Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa aspettarci da questo nuovo titolo Netflix.

Qui il trailer di Killer Sally

Di cosa parla Killer Sally

Killer Sally narra la storia del crimine più famoso nel mondo del bodybuilding. Il giorno di San Valentino 1995, il campione nazionale di bodybuilding Ray McNeil stava soffocando la moglie Sally (anche lei bodybuilder), che ha afferrato una pistola e gli ha sparato due colpi letali. In base alla documentata storia di abusi domestici, Sally ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, prendendo una decisione improvvisa per salvarsi la vita. Per gli avvocati dell'accusa si è trattato di omicidio premeditato, la vendetta di una moglie gelosa e aggressiva. L'hanno chiamata "delinquente", "bulla" e "mostro". I media l'hanno descritta come “moglie nerboruta" e "principessa palestrata". Sally dice di aver trascorso la sua vita cercando di sopravvivere, intrappolata in un ciclo di violenze iniziate nell'infanzia e concluse con la morte di Ray. Questa complessa storia true crime prende in esame la violenza domestica, i ruoli di genere e il mondo del bodybuilding.

Quando esce Killer Sally su Netflix

Killer Sally debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 2 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.