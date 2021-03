Killing Eve 4 sarà l'ultima stagione della serie ma si pensa a degli spin-off

Killing Eve non avrà una prosecuzione. La serie con protagonista la bravissima Sandra Oh, infatti, con i nuovi episodi della quarta stagione giungerà al termine. A dare conferma del gran finale di serie è stato lo stesso canale che di distribuzione dello show, la BBC America, che ha dichiarato che l'acclamata serie tv con Jodie Comer e Sandra Oh si concluderà proprio con la quarta stagione che debutterà nel 2022 con i nuovi episodi.

Killing Eve 4: tutto quello che sappiamo finora

Le riprese di Killing Eve 4 inizieranno proprio questa estate 2021 e l'ultima stagione della serie sarà composta da otto episodi in totale. La messa in onda dei nuovi episodi è stata confermata per il 2022 anche se non si sa ancora quando di specifico ma, anche se non ci saranno per certo stagioni aggiuntive, si inizia a vociferare su possibili spin-off della serie. La storia di Killing Eve, infatti, potrebbe andare avanti con altri progetti televisivi. Ad annunciarlo è stata la stessa produttrice della serie, Sally Woodward Gentle, che in un'intervista ha confermato di avere in attivo un numero non definito di potenziali spin-off di serie perché c'è ancora tanto da vivere in futuro.

Non ci sono ancora dettagli sui personaggi su cui potrebbero incentrarsi gli spin-off della serie anche se d'intuito si possono escludere sia il personaggio di Comer che si Sandra Oh. Per ora, dunque, non ci resta che attendere ulteriori specifiche e aspettare il 2022 pee godersi il gran finale di Killing Eve.