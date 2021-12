Killing Eve 4 ha il suo teaser trailer ufficiale. Ecco cosa aspettarci dal gran finale di serie

Manca sempre meno all'uscita del gran finale di Killing Eve e le teorie su come potrebbero andare le cose negli episodi conclusivi della serie sono sempre maggiori. Cosa accadrà in Killing Eve 4? Che fine faranno le grandi protagoniste di questa serie l'ex agente MI5 Eve e la criminale Villanelle interpretate rispettivamente da Sandra Oh e Jodie Comer? A darci i primi indizi sulla stagione finale di Killing Eve è il nuovo teaser trailer ufficiale della quarta stagione che mostra le prime immagini di ciò che possiamo aspettarci dai nuovi otto episodi della serie dove sia Eve che Villaneve sembrano essere sorprendentemente vicine. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci dalla trama dei nuovi episodi di Killing Eve.

Killing Eve: come finirà la serie?

In attesa di poter guardare gli episodi conclusivi di Killing Eve 4 il nuovo trailer ci mostra un piccolo recap delle passate stagioni e una scena inedita dove Eve e Vinnalelle si trovano insieme e la prima, sul suo scooter elettrico, chiede alla criminale se vuole un passaggio. Sembra, però, che Villanelle non salirà mai sullo scooter insieme a Eve visto che nella scena successiva quest'ultima sarà da sola sullo stesso mezzo di trasporto. Che sia solo un sogno o una scena immaginata? Staremo a vedere.

C'è da dire che alla fine della terza stagione per Villanelle, Eve è morta e Eve è sicura che la sua rivale non riuscirà mai a scovarla. I nuovi episodi, quindi, vedranno le due protagoniste da sole percorrere la loro strada individualmente e pianificare le loro prossime missioni.

Qui il teaser ufficiale di Killing Eve 4

Quando esce Killing Eve 4 dove guardarla in streaming

L'ultima stagione di Killing Eve debutterà negli Stati Uniti il 27 febbraio sui canali BBC America e AMC. In Italia sarà possibile vederla su TIMvision.