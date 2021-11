Kim Cattral snobba Sex and the City ma entra nel cast di How I Met Your Father

Ha snobbato il reboot della serie che la resa nota in tutto il mondo ma ha scelto di comparire nello spin-off di un'altra serie molto amata dal pubblico, stiamo parlando di Kim Cattral che è ufficialmente entrata nel cast di How I Met Your Father. L'interprete di Samantha Jones, infatti, sarà il volto adulto di Hilary Duff nel nuovo reboot della serie sulla vita di Ted Mosby e del suo gruppo di amici a New York City che sarà prodotto dagli stessi creatori dell'originale, Carter Bays e Craig Thomas. L'attrice di Sex and the City, ha firmato, infatti, a sopresa il contratto con la nuova serie Hulu come voce narrante della storia diventando un personaggio ricorrente che, nella serie originale, era affidato a Bob Saget, voce di Ted nella sua versione adulta.

How I Met Your Father: cosa sappiamo sulla trama e sul cast

La serie sarà incentrata sulla figura femminile di Sophie (Hilary Duff), una donna che sceglie di raccontare al figlio come ha incontrato suo padre. Partendo dagli albori questa serie mostrerà tutte le avventure vissute dalla protagonista alla ricerca dell'amore ai tempi delle dating app e dell'avvento della tecnologia tra drammi, amicizie e crisi d'identità per poi arrivare a svelare, alla fine, l'identità misteriosa del "padre". Al momento Hulu ha ordinato solo una stagione di 10 episodi ma staremo a vedere se la serie avrà un seguito oppure no.

Quando e dove esce How I Met Your Father in Italia

Non c'è ancora una data ufficiale di uscita della nuova serie con Hilary Duff ma possiamo immaginare che debutterà negli Stati Uniti entro la fine del prossimo anno. In Italia How I Met Your Father dovrebbe essere distribuita da Disney+.