Cobra Kai supera Bridgerton e diventa la serie più vista in streaming

Bridgerton ha perso ufficialmente il suo primato di streaming. La serie in costume tra le più chiacchierate degli ultimi mesi, infatti, è stata superata in quanto a visualizzazioni in streaming, niente meno che da Cobra Kai. La classifica di streaming di Nielsen (il sistema di misurazione dell’audience), delle serie Netflix più viste dal 4 al 10 gennaio 2021, infatti, vede al primo posto l'adattamento seriale del film cult sulle arti marziali, Karate Kid che, grazie all'uscita dell'attesissima terza stagione ha fatto un balzo fino a raggiungere il podio con ben 2,11 miliardi di minuti visti. Il fenomeno Bridgerton, per forza di cose, inizia, invece, a scemare e, dopo il suo boom iniziale, passa a secondo in classifica, per quanto riguarda le views di gennaio, fino a raggiungere un totale di 1,67 miliardi.

Tra i balzi soprendenti della claffisica, oltre a Cobra Kai, c'è quello di Criminal Minds che diventa la serie non originale più vista in streaming dopo che The Office è uscito di scena e quello di Mariposa de Barrio, la prima serie spagnola a entrare in questa top 10.

Le serie più viste in streaming dal 4 al 10 gennaio 2021

1. Cobra Kai: 2,11 miliardi di minuti visti

2. Bridgerton: 1,67 miliardi

3. Criminal Minds: 842 milioni

4. Le terrificanti avventure di Sabrina: 768 milioni

5. Grey's Anatomy: 704 milioni

6. Schitt's Creek: 651 milioni

7. Cocomelon: 612 milioni

8. Mariposa de Barrio: 548 milioni

9. Supernatural: 526 milioni

10. The Crown: 494 milioni