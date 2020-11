'L'Allieva 3', le anticipazioni dell'ultima puntata

Ultimo appuntamento con 'L'allieva 3', la fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, domenica 8 novembre alle 21.25 su Rai1. Alice e Claudio riusciranno a scagionare Lorenzo dall'accusa di omicidio?

'L'Allieva 3', ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, dal titolo 'L'ultima cena', Claudio e Alice seguono un'intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

A seguire in 'Insieme, connessi, finché morte non ci separi', la provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

'L'Allieva 3', il cast: attori e personaggi

Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l'agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.