L’Allieva 3, le anticipazioni della quarta puntata

Domenica 25 ottobre su Rai1 va in onda la quarta puntata de ‘L'Allieva 3’, fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola. Due gli episodi della seguitissima serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, il settimo e l'ottavo, intitolati rispettivamente ‘Morte di un trapper’ e ‘Ferro 9’. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Nell'episodio "Morte di un trapper" Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio (Lino Guanciale) e gli restituisce l'anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona, che decide di portare Alice con sé. Sandro intravede un'occasione e decide di farsi avanti con Alice, ma non si accorge che Claudio ha visto tutto.

Nel secondo episodio, dal titolo "Ferro 9", la reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l'improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell'omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c'è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio. Alice e Claudio si trovano uniti a credere nell'innocenza di Giacomo, anche se tutte le prove sembrano confermare la sua colpevolezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Allieva 3, il cast: attori e personaggi

Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l'agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.