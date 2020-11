L’Alligatore, trama e anticipazioni della nuova serie di Rai2

La prima puntata è in programma mercoledì 25 novembre in prima serata: tutte le informazioni sulla fiction tratta dai romanzi noir di Massimo Carlotto

Si chiama ‘L’Alligatore’ la nuova serie tv che partirà su Rai Due mercoledì 25 novembre in prima serata e sarà disponibile su Rai Play dal 18 novembre. Composta da 4 puntate, la fiction diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, è tratta dai romanzi noir di Massimo Carlotto (che ha collaborato alla sceneggiatura firmata da Laura Paolucci e Andrea Cedrola) e ha come protagonista Matteo Martari nei panni di Marco Buratti, un ex musicista e cantante blues che ha trascorso ingiustamente sette anni in carcere.

L’Alligatore, la nuova serie di tv Rai 2: la trama

Marco Buratti è un ex esponente della Sinistra extraparlamentare, un uomo d’onore che mai tradirebbe un amico e che ha avuto un passato in carcere. Ha così avuto modo non solo di allacciare contatti con i non regolari della malavita, ma anche di saggiare le contraddizioni della giustizia italiana. Assieme a lui ci sono gli inseparabili Beniamino Rossini e Max La Memoria. Spietato il primo, stratega il secondo, assieme a Buratti, detto l’Alligatore, si muoveranno tra Italia ed Europa per cercare di aiutare i propri clienti e le persone bisognose.

Nel cast Thomas Trabacchi, Gianluca Gobbi, Valeria Solarino, Eleonora Giovanardi Fausto Sciarappa e Andrea Gherpelli.