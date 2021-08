L’Amica Geniale, a Firenze si gira la terza stagione: le foto dal set

L’Amica Geniale torna in tv con l'attesissimo terzo capitolo della serie dedicata alla storia nata dalla penna della scrittrice italiana Elena Ferrante. In questi giorni e fino a settembre il set della serie di Rai1 e HBO è allestito a Firenze, dove fantasie geometriche e pantaloni a zampa di elefante evocativi dell’atmosfera degli Anni Settanta sono tornati proprio in occasione delle riprese del capitolo "Storia di chi fugge e di chi resta".

Il primo blocco di riprese è stato realizzato lo scorso febbraio per tre settimane sempre a Firenze. Il set interesserà ancora una volta il centro storico della città con Piazza Santissima Annunziata, Piazza del Duomo, il Museo Stibbert e molte vie del centro.

Tutto quello che sappiamo su L'Amica Geniale 3

Saranno quattro le serate evento dedicate a L'Amica Geniale 3 con 8 episodi. La regia della serie è di Daniele Luchetti subentrato a Saverio Costanzo, mentre le due protagoniste saranno interpretate dalle stesse attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, anche se si era parlato di una possibile sostituzione di donne più adulte.

Lila sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni '70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore e a loro modo ci sono riuscite.