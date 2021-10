L’Amica Geniale 3: quando torna in onda, la trama e le anticipazioni

L’Amica Geniale è pronta a tornare su Rai1 con la nuova attesissima terza stagione. Dopo il successo clamoroso delle prime due trasposizioni televisive delle avventure di Lenù e Lila tratte dai romanzi di Elena Ferrante, ecco arrivare sul piccolo schermo ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ che coprirà un nuovo arco narrativo ambientato negli anni Settanta come già anticipato dalle prime foto del set ambientate a Firenze.

L’Amica Geniale 3 dovrebbe andare in onda su Rai1 nel 2022, dopo il Festival di Sanremo che terminerà il 5 febbraio. Si tratta di otto puntate che verranno messe in onda in quattro distinte prime serate, la prima delle quali fissata per lunedì 7. La regia, fino ad ora affidata a Saverio Costanzo, passa nelle mani di Daniele Luchetti, mentre la sceneggiatura è sempre firmata da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e lo stesso Costanzo, più la consulenza di Elena Ferrante.

L’Amica Geniale 3, le anticipazioni

La terza stagione de L’Amica Geniale riprenderà da dove si era interrotta, ovvero da Lenù che cerca di capire se sia o meno una vera scrittrice e Lila che combatte contro le molestie e la lotta per i bassi salari. Come raccontato dal regista a Vanity Fair, ne L’Amica geniale 3 le bravissime attrici protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco sono state messe nella condizione di improvvisare alcune sequenze. Il tema centrale della serie continuerà ad essere la dimensione borghese di Lenù in contrasto con l’universo di Lila, “l’amica geniale” che non ha avuto le risorse per andare avanti e diventare ciò che sognava da bambina.

Nonostante l’idea iniziale fosse un’altra, a continuare a interpretare Lila e Lenù saranno sempre Girace e Mazzucco, opportunamente invecchiate per essere credibili a livello anagrafico: “Era importante avere gli stessi personaggi, anche perché gli attori sono cresciuti. C’è una maturità visibile nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti”, ha spiegato il regista.

L'amica geniale 3: la trama

Lila è sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni '70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore.