Jennifer Garner torna alle serie tv, dopo Alias, con L'ultima cosa che mi ha detto su Apple TV+

Jennifer Garner torna alle serie tv. Diventata famosa in tutto il mondo grazie all'iconico ruolo di Sydney Bristow in Alias, la leggendaria serie di J.J. Abram prima di Lost, l'attrice americana, dopo tanti ruoli al cinema, ritorna al suo primo amore, le serie tv, diventando protagonista di un nuovo titolo drammatico distribuito da Apple TV+. Si tratta di L'ultima cosa che ti ho detto, una miniserie prodotta dalla Hello Sunshine, la casa di produzione di Reese Witherspoon (che ha già lavorato con titoli come Daisy Jones & The Six su Prime Video, Le piccole cose della vita in uscita su Disney+) e pronta a far tornare insieme un duo storico delle serie tv, Garner e Victor Garber che, in Alias, interpretavano padre e figlia. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova serie Apple TV+.

Di cosa parla L'ultima cosa che mi ha detto

L'ultima cosa che mi ha detto è un adattamento seriale dell'omonimo romanzo di Laura Dave, tra i bestseller del New York Times e racconta la storia di Hannah, una donna che crea un legame inaspettato con la figliastra sedicenne, Bailey, mentre cerca la verità sulla misteriosa scomparsa del marito.

Chi c'è nel cast della serie oltre a Jennifer Garner

Nel cast della serie, oltre a Jennifer Garner e Angourie Rice, nei panni di sua figlia sedicenne, ci sono anche Nikolaj Coster-Waidau (Game of Thrones) che sarà il padre di Hannah, Aisha Tyler (Criminal Minds) Augusto Aguilera (Promised Land), John Harlan Kim, Geoff Stults e, infine, Victor Garber, collega di Garner in Alias.

Quando esce L'ultima cosa che mi ha detto su Apple TV+

La miniserie con Jennifer Garner, L'ultima cosa che mi ha detto, debutterà su Apple TV+ il prossimo 14 aprile 2023.