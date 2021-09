L'uomo delle castagne: tutto sull'attesissima nuova serie thriller di Netflix

L'uomo delle castagne è la nuova serie danese di Netflix che tutti stanno aspettando. Sarà perché incuriosisce già dal titolo, sarà perché i thriller psicologici piacciono un po' a tutti, sarà anche perché è da un po' che Netflix non sfornava un nuovo titolo su questo genere di racconto ma L'uomo delle castagne è sempre più sulla bocca di tutti. Tratto dall'omonimo romanzo d'esordio dello scrittore Søren Sveistrup, cretore, inoltre della serie The Killing, questo thriller in sei episodi ci trasporta nel vivo delle atmosfere noir della tradizione nordica tra misteri, assassini, psicologia e tanto fiato sospeso. Ma entriamo nel vivo di questa nuova storia Netflix scoprendo insieme di cosa parla, cosa dobbiamo aspettarci e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

L'uomo delle castagne: la trama

L'uomo delle castagne racconta una storia ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).

Qui il trailer della nuova serie Netflix L'uomo delle Castagne

Chi è Søren Sveistrup, lo scrittore e vincitore di Emmy, che ha ideato la serie

C'è Søren Sveistrup dietro la nuova serie Netflix L'uomo delle castagne. Lo scrittore e sceneggiatore danese, infatti, è la mente che ha partorito la storia di questo thriller ispirata al suo romanzo omonimo del 2018, edito in Italia dalla Rizzoli, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 Paesi. 53 anni, nato a Kastrup, un sobborgo di Copenaghen, Sveistrup è stato adottato passando l'infanzia sull'isola di Thurø e ha da subito sviluppato la passione per il mondo del cinema e del racconto studiando prima alla Danish Film School e poi laurendosi in letteratura e storia all'Università di Copenaghen prima di iniziare a lavorare come sceneggiatore. A Søren Sveistrup si deve, oltre a L'uomo delle castagne, la creazione di un'altra serie danese, The Killing e anche quella de L'uomo di neve, serie tratta dal romanzo di Jo Nesbø. Lo scrittore ha ricevuto, inoltre, un Emmy per la miglior serie drammatica internazionale Nikolaj og Julie nel 2003.

Quando esce L'uomo delle castagne su Netflix

La nuova serie danese L'uomo delle catagne uscirà sulla piattaforma di streaming il 29 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio e siamo sicuri che ci regalerà tante emozioni.