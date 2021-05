La Casa di Carta 5: come gli attori del cast hanno detto addio alla serie Netflix

La Casa di Carta 5 sta per tornare a dominare il catalogo di Netflix con gli ultimi episodi di un gran finale che i fan di tutto il mondo stanno aspettando. Le riprese dell'ultima stagione della serie di Ale Pina sono terminate lo scorso 14 maggio e, in questa fase di attesa della data di uscita ufficiale e di post produzione degli episodi, sono tanti gli attori del cast di La casa di carta che dopo 5 anni hanno dovuto dire addio al set che li ha resi protagonisti di un successo a livello internazionale. Come hanno salutato i loro compagni, la troupe, il set gli attori dei ladri con i volti di Salvador Dalì più famosi della tv? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su tutti gli addii al set de La Casa di Carta da parte dei suoi attori protagonisti.

Tutti gli addii sui social al set de La Casa di Carta

IL PROFESSORE

Iniziamo con la mente dietro la rapina alla Zecca di Madrid, l'ideatore del piano perfetto messo in pratica dalla banda di ladri con il volto di Salvador Dalì. cioè il Professore. Con un video dove appare visibilmente commosso, Alvaro Morte saluta il suo personaggio e il set che per 5 anni è stato parte della sua vita. «Sono grato per tutto - sottolina il Professore - per i fan, il team» e, poi, rivolgendosi al suo stesso personaggio, Morte dichiara, scrivendolo sotto il suo post «mi mancherà passare dei bei momenti con te».

RIO

Passiamo a Rio, il personaggio interpretato da Miguel Herrán. L'attore ha pubblicato su Instagram un selfie con una dedica di addio al suo personaggio ringraziandolo per il bellissio viaggio fatto insieme nella serie Netflix. «È stato un viaggio incredibile e oggi chiudiamo insieme un capitolo». Posso solo dirti "Grazie e ti voglio bene" scrive poi Herrán sotto il post su Instagram.

TOKYO

Non poteva mancare l'addio di Tokyo, interpretata dall'attrice Ursula Corbero che ha scelto di salutare la serie che l'ha resa nota a livello internazionale con una foto insieme al suo compagno di viaggio Alvaro Morte accompagnata dalla scritta "Fine di una tappa. Che viaggio! Mi mancheranno tantissimo i miei amici. Grazie a tutti e spero che questa quinta stagione sia all'altezza delle vostre aspettative. Grazie di tutto".

STOCCOLMA

Anche l’attrice Esther Acebo, chein La Casa di Carta interpreta il personaggio di Mónica Gaztambide, Stoccolma, con la fine delle riprese ci ha tenuto a ringraziare i compagni di squadra dagli attori ai tecnici che hanno contribuito a rendere unica questa serie.

BERLINO

Passiamo al personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso che nel suo past di "ddio" ha sottolineato di voler dire grazie a tutti i suoi compagni di viaggio dal profondodel cuore. "È stato più di un sogno" conclude l'attore.

DENVER

Jaime Lorente, l'attore che interpreta Denver, ha invece salutato il set dichiarando quanto cuore abbia messo in questo progetto condiviso con dei compagni di squadra diventati, ormai, una famiglia.

LISBONA

Anche Itziar Ituño, nei panni di Lisbona ci ha tenuto a salutare il cosiddetto "red team" de La Casa di Carta ringraziando in basco, la sua lingua, tutti i fan e i suoi compagni di squadra.

ARTURO

Concludiamo questa rassegna di saluti con il personaggio di Arturo, interpretato dall'attore Enrique Arce che con una foto del suo volto coperto dalla tipica maschera simbolo de La Casa d Carta ha salutato il set dell'ultima stagione della serie dichiarando questa avventura di quattro anni e mezzo come meravigliosa e in grado di aver creato bellissimi ricordi. Non manca anche di rignraziare il suo stesso personaggio rivolgendosi direttamente a lui.