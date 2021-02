La casa di carta 5: cosa sappiamo finora sulla nuova stagione della serie?

Siamo tutti in attesa dell'uscita dei nuovi episodi di La Casa di Carta 5, il quinto capitolo di una delle serie spagnole tra le più amate di sempre dal pubblico. Ma cosa sappiamo finora sui nuovi dieci e ultimi episodi della serie di Alex Pina? Quando uscirà La Casa di Carta 5? E quali sono le anticipazioni sulla trama? Le domande sono tante e, finora, le uniche news che abbiamo le possiamo scovare in alcuni indizi lasciati sui profili social dai protagonisti della serie. Scopriamoli insieme!

La Casa di Carta 5: riprese e data di uscita

È la stessa pagina ufficiale di Netflix Italia a lanciare su Instaram un primo indizio sulla conferma dell'inizio delle riprese della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta. Nel post, infatti, vediamo i due attori Álvaro Morte e Pedro Alonso (Il professore e Berlino) sul set della serie come conferma che la quinta stagione, qualcisasi cosa accada, ci sarà. Le riprese dei nuovi episodi della serie sono, infatti, iniziate quest'estate con tutte le misure di sicurezza del caso.

La fine delle riprese dell'ultima stagione de La Casa di Carta dovrebbe esserci stata e lo intuiamo da una nota di Netflix condivisa sa parte di Álvaro Morte e Najwa Nimri (Alicia Sierra) in cui il colosso dello streaming ringrazia gli attori del loro lavoro che dovrebbe far intendere che gli episodi sarebbero stati girati nella loro completezza. A favore della tesi sulla fine delle riprese c'è anche un altro post di Fernando Cayo, l’attore del Colonello Tamajo, sul set della serie con la caption «Ancora un giorno in ufficio» che lascerebbe intendere che gli episodi sarebbero stait girati fino alla fine.