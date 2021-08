"La casa tra le montagne" su Canale 5: cast, trama e anticipazioni

Da martedì 17 agosto, su Canale 5, in prima serata, al via il ciclo inedito di film per la tv. Al centro della storia un faida familiare

Da martedì 17 agosto, su Canale 5, in prima serata, al via il ciclo inedito di film per la tv La casa tra le montagne. I movie prodotti da Beta Film - e in Germania trasmessi su ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico locale - propongono un mondo immerso nella natura incantata dell’Allgäu, che ricorda atmosfere Anni ’50.

La casa tra le montagne, trama e cast

Daheim in den Bergen (titolo originale) racconta una faida familiare, che si snoda tra segreti, intrighi e colpi di scena. E il paesaggio, assoluto protagonista della narrazione, si mostra incontaminato e puro, in contrasto a un mondo governato dall’individualità e dall’incomprensione tra persone.

La decennale lotta tra gli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter), è nata per la morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, per mano di Lorenz, che non si dà pace per quanto accaduto.

I due uomini sono pronti a dimenticare, ma non è lo stesso per i rispettivi figli, Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze, Alisa - Segui il tuo cuore), un tempo innamorati. Il loro rapporto si è incrinato per sempre, ma non solo: Lisa, che è un avvocato, torna da Monaco determinata a vincere una causa contro i Leitner. Theresa intende correggere un’ingiustizia che crede di aver subito…