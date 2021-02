Netflix lancia nuova serie tv su Mercoledì de La famiglia Addams (e sarà diretta da Tim Burton)

La famiglia Addams torna sul piccolo schermo con una nuova serie tv firmata Netflix e dedicata a uno dei suoi personaggi principali: Mercoledì. Wednesday, infatti, è il nuovo prodotto live-action ordinato dalla piattaforma di streaming e incentrato su Mercoledì Addams, una delle figlie più piccole dell'iconica famiglia nata da un'idea di Charles Addams. Ma a fare scalpore tra gli amanti del genere non è tanto che ci sarà una nuova serie su La famiglia Addams ma il fatto che il regista di Wednesday sarà Tim Burton che per la prima volta dirigerà un prodotto seriale per il piccolo schermo!

Wednesday: tutto ciò che sappiamo sulla nuova serie di Tim Burton

Wednesday è una serie di genere "dramedy" composta da un totale di otto episodi che sarà diretta dall'istrionico regista di Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, Sweeney Todd e molti altri film che si metterà dietro la macchina da presa per dirigere, per la prima volta nella sua carriera, una serie tv da cui il pubblico si aspetta davvero tanto. La sceneggiatura, invece, porta la firma degli autori di Smallville, Al Gough e Miles Millar anche produttori esecutivi insieme a Burton, Kayla Alpert, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman e Gail Berman.

Wednesday sarà una sorta di racconto di formazione incentrato sulla storia di Mercoledì negli anni in cui è studentessa della Nevermore Academy. Tra misteri e poter soprannaturali, la nuova serie Netflix racconterà i tentativi della ragazza di gestire le sue abilità psichiche e tenere a bada la sua spinta omicida che inizia a terrorizzare la città. Inoltre, la storia di Wednesday coinvolgerà anche i genitori di Mercoledì e, nello specifico, un mistero sul loro passato.

Mercoledì Addams: tutte le attrici che hanno interpretato questo ruolo

Il personaggio di Mercoledì de La famiglia Addams nei vari adattamenti per il cinema della storia ha avuto diverse interpreti. La più celebre, tra tutte, è senza dubbio Christian Ricci, protagonista del film omonimo degli anni '90. Anche l'adattamento degli anni '60 è piuttosto noto e vedeva nei panni di Mercoledì Lisa Loring, mentre, per quanto riguarda questa nuova serie Netflix, per ora, non si sa ancora chi verrà scelta per interpretare la temutissima Mercoledì...non ci resta che aspettare nuove news.