La fuggitiva 2: ci sarà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction di Rai 1

Titoli di coda per 'La fuggitiva', miniserie di Rai 1 diretta da Carlo Carlei che ha firmato anche soggetto e sceneggiatura insieme a Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. L'ultima puntata, in onda ieri sera, ha vinto ancora una volta il prime time con 5.311.000 spettatori e il 22.2% di share. Numeri che fanno pensare a una seconda stagione anche se non c'è nulla di ufficiale.

La fuga di Arianna - interpretata da Vittoria Puccini - potrebbe proseguire, compatibilmente con la disponsibilità della protagonista e una sceneggiatura altrettanto forte da alimentare l'action-thriller di casa Rai con nuovi intrighi. Nel cast non possono mancare neanche Pina Turco nei panni dell'irreprensibile poliziotta Michela Caprioli, Eugenio Mastrandrea in quelli del giornalista Marcello Favini e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti. Le quattro puntate andate in onda sono state un ottimo banco di prova per 'La fuggitiva', che pur essendo nata come miniserie potrebbe avere un secondo capitolo.

La fuggitiva: cosa si sa sulla seconda stagione

Nessuna notizia in merito, anche se il regista Carlo Carlei si era già pronunciato in merito a una possibile seconda stagione: "L'ho pensata come quella che gli americani chiamerebbero una limited series - aveva dichiarato durante la presentazione alla stampa - La risposta la darà il pubblico, come sempre, che si affezionerà a questi personaggi, sarà difficile dimenticarsi di Arianna e Michela". Pronostico veritiero, ed ha aggiunto: "Noi ci siamo lasciati una porta aperta, per poter eventualmente riproporli in una fase successiva delle loro esistenze. Abbiamo tracciato le linee per una seconda stagione, la più evidente è rappresentata dalla loro potenza, quello è sempre un ottimo seme da piantare. Poi, ovviamente, ci sono tante logiche produttive".