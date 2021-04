La fuggitiva, le anticipazioni della seconda puntata

'La fuggitiva' è la nuova miniserie targata Rai con Vittoria Puccini nei panni della protagonista, Arianna, una donna in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio. Nel cast anche Eugenio Mastrandrea - che interpreta il giornalista Marcello Favini - Pina Turco, la poliziotta Michela Caprioli, e Sergio Romano nella parte del Commissario Berti.

La trama

Accusata della morte del marito, Arianna è un'eroina in fuga. Dopo essere riuscita magistralmente a sfuggire all'arresto, da latitante inizia una difficile indagine per scoprire la verità sull'omicidio del compagno. Ma Arianna è anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i suoi nemici con inaspettata sapienza da guerriera.

Le anticipazioni della seconda puntata

Stasera, lunedì 12 aprile, alle 21.25 su Rai Uno, va in onda la seconda puntata de 'La fuggitiva'. Nel primo episodio, grazie a Marcello, Arianna comincia a capire che, attorno a Fabrizio, c'erano persone che potrebbero nascondere qualcosa. Parlando con la sorella del defunto Bonzani, scoprono che quest'ultimo era in collera con il suo ex datore di lavoro, Fusco, un costruttore molto noto nella zona, presente anche all'inaugurazione del polo residenziale a cui aveva preso parte Fabrizio. Intanto Michela, sempre più decisa a catturare Arianna, comincia a sospettare che dietro il suicidio di Bonzani ci sia qualcosa di poco chiaro, nonostante Berti la spinga a concentrarsi sulla fuggitiva. Seguendo quella che pensano possa essere una pista, Arianna e Marcello penetrano di notte nell'azienda di Fusco e riescono a impossessarsi di alcuni dati trovati sul suo pc aziendale. Ma vengono sorpresi da alcuni uomini armati.

Nel secondo episodio, invece, Arianna e Marcello si rifugiano nel campo rom di Fatima, che Arianna conosce bene perché arrivarono in Italia insieme da profughe. Mentre Arianna, che è stata ferita, viene operata, Marcello prova a decodificare i dati recuperati dal pc di Fusco. Ripresasi, Arianna si mette sulle tracce dell'uomo visto sul luogo del suicidio di Bonzani, identificato da un amico di Fatima. Lo trova mentre parla con il Commissario Berti, che si accorge di essere stato scoperto e inizia a sparare contro Arianna. A salvarla è il provvidenziale arrivo di Marcello. Intanto Michela, grazie a una soffiata, ha scoperto il rifugio di Arianna e ordina una retata al campo rom. Lì però viene catturata dalla fuggitiva e dal giornalista, che le rivelano il coinvolgimento di Berti nel complotto. Dopo aver liberato Michela, i due scappano verso la Svizzera. Marcello ha infatti scoperto nei file di Fusco, Litium, una società finanziaria con sede a Lugano, e il nome di un beneficiario: Simone Comani.