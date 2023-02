La legge di Lidia Poët 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Ha avuto il coraggio di raccontare la storia della prima avvocata d'Italia e farlo con una freschezza che ha lasciato senza parole. Stiamo parlando de La legge di Lidia Poët, la nuova serie Netflix con Matilda De Angelis che ha coinvolto, divertito, intrattenuto senza mai stancare o essere eccessivamente pesante o banale. Un bell'esercizio di stile di Netflix che, questa volta, ha stupito il pubblico con una storia di femminismo mai forzata o unilaterale ma sempre ben misurata e accattivante. Se siete tra coloro che hanno apprezzato La legge di Lidia Poët, vi starete sicuramente chiedendo se Netflix abbia intenzione di proseguire il suo racconto con una nuova stagione. La legge di Lidia Poët 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

La legge di Lidia Poét 2 ci sarà?

Ci sarà una seconda stagione per La legge di Lidia Poët? Dirlo ora è difficile dato che la serie è appena uscita su Netflix e il suo risultato a livello di ascolti è ancora da calcolare. Data la qualità della serie ci aspettiamo che la piattaforma di streaming abbia tutte le intenzioni di continuare questo racconto che, in fin dei conti, si conclude con un finale aperto e che lascia spazio a diverse nuove linee narrative. Tutto però è nelle mani del pubblico quando si tratta di Netflix e c'è una sola regola che vale: le spese per la realizzazione della serie devono essere superate o almeno coperte dai guadagni in fatto di visualizzazioni. Sarà così? Staremo a vedere ma noi, intanto, incrociamo le dita.

Quando esce La legge di Lidia Poët 2 su Netflix

Per ora non possiamo ancora sapere quando e se ci sarà un secondo capitolo della serie ma se dovesse essere riconfermata possiamo aspettarci di vedere nuovi episodi nel 2024.