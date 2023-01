La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis è la prima avvocata d'Italia nella nuova serie Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie pronta a far parlare di sé. Stiamo parlando de La legge di Lidia Poët, il nuovo titolo della piattaforma di streaming che vede Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia. La serie, composta da 6 episodi, è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. La serie, che vede Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, è diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire e scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo.

La legge di Lidia Poët, la trama

Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Chi c'è nel cast

Nel cast, Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, ed Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis. Pier Luigi Pasino è Enrico Poët, fratello di Lidia, mentre Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill sono rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia. Dario Aita è Andrea Caracciolo.

Quando esce La legge di Lidia Poët su Netflix

La legge di Lidia Poët farà il suo debutto su Netflix il 15 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.