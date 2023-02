Come finisce La legge di Lidia Poët? La spiegazione

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix riuscendo a colpire il pubblico per la sua qualità di racconto e per la freschezza con cui riesce a parlare di diritti femminili, individualità, amore in tutte le sue forme riuscendo a intrattenere con colpi di scena e un racconto sempre ritmato e coinvolgente. Stiamo parlando de La legge di Lidia Poët, la nuova serie Netflix con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia. Se anche voi avete amato questo personaggio e questa serie ma vi è sfuggito qualcosa sul finale, ecco un approfondimento su come si è concusa la serie.

La legge di Lidia Poët, la spiegazione del finale

L'ultimo episodio de La legge di Lidia Poët vede Jacopo Barberis in carcere, accusato di aver ucciso una prostituta che, poi, si rivelerà essere una spia inviata per smascherare Barberis, ex anarchico e due suo amici, pronti a fuggire da Torino con il suo aiuto. Lidia assiste all'arresto di Jacopo per omidicio proprio mentre lui le ha dichiarato il suo amore. Un momento dolce amaro per questa coppia che, tra alti e bassi, incomprensioni e buie, alla fine, non ha potuto che innamorarsi. Ora Lidia ha tutte le intenzioni di salvare Jacopo dalla possbile pena di morte e inziia a indagare, con l'aiuto del fratello, per scoprire la verità. Va, quindi, a conoscere la sua ex fidanzata Nicole e il suo collaboatore, portandole i soldi necessari per fuggire nel suo rifugio ma quella di Lidia è solo una mossa per capire meglio la persona che ha di fronte. Lidia si finge anche prostituta per cercare di andare a fondo alla questione e riuscire a trovare un alibi per aiutare Jacopo. Così, intrufolatasi nella stanza della ragazza morta, trova una foto dove lei è insieme a Nicole e Louis, suo compagno di un violento gruppo anarchico e scopre che a ucciderla sono stati proprio loro due e non Jacopo. Così, Lidia, sale di corsa sul treno merci dove i due stavano fuggendo e, con una pistola in mano, cerca di fermarli anche se non sarà così facile. Alla fine, dopo che Nicole spingerà Louis fuori dal treno, Lidia la convince ad ammettere di essere colpevole e a scagionare Jacopo che uscirà di carcere.

Lidia, però, deve ancora scoprire se il suo ricorso per tornare a essere iscritta nell'Albo degli avvocati di Torino sarà stato accolto. Recatasi in tribunale, davanti a tutti, ascolterà la sentenza: ricorso negato, non potrà più fare l'avvocato. Così, distrutta, Lidia torna a casa e decide di partire per l'America con il suo amico Andrea che le ha comprato un biglietto per andare via a New York con lui e tentare la strada degli Stati Uniti. Sgattaiola di notte dopo aver scritto una lettera alla famiglia ma, una volta fuori, si ritrova davanti non solo il fratello e tutta la sua famiglia pronti a salutarla ma anche un gruppo di donne che la sostengono per le sue battaglie per la parità dei diritti. Così, con la carrozza pronta a portarla via e i bagagli in mano Lidia si volta e tentenna per un attimo in attesa di fare una scelta, restare o partire?

È così che si conclude la serie. Intanto sua nipote Marianna viene lasciata dal fidanzato che, però, è stato spinto da sua madre a lasciarla andare.