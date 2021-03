La Regina degli Scacchi da Netflix arriva a teatro: la serie tv diventerà un musical di Broadway

The Queen's Gambit, meglio nota in Italia come La regina degli scacchi, diventerà un musical. La miniserie Netflix, infatti, dopo il grande successo di pubblico (ben 62 milioni di spettatori nel primo mese!) e gli innumerevoli premi vinti tra Golden Globes e Critics' Choice Awards debutterà anche a Broadway come commedia musicale. La compagnia di intrattenimento Level Foreward, infatti, ha acquisito i diritti teatrali della storia interpretata da Anja Taylor-Joy e sta progettando un musical basato sullo stesso soggetto della serie Netflix.

Per ora i dettagli su chi interpreterà sul palcoscenico di Broadway la campionessa di scacchi sono ancora ignoti, così come su chi si dedicherà alla direzione creativa del progetto.

«È un privilegio per la Level Foreward portare La regina degli scacchi on stage sotto forma di musical. - ha dichiarato il CEO della compagnia Adrienne Becker - Attraverso un punto di vista diverso gli spettatori potranno godere della storia di Beth Harmon appassionandosi sia delle sue vittorie che delle sue difficoltà e non vediamo l'ora di realizzare questo progetto».