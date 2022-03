La spiegazione del finale di Guida astrologica per cuori infranti 2

È appena debuttata su Netflix con la sua seconda stagione composta da sei episodi dedicati agli ultimi sei segni zodiacali dalla bilancia ai pesci. Stiamo parlando di Guida astrologica per cuori infranti 2, il secondo capitolo della serie italiana con Claudia Gusmano come protagonista che racconta una storia d'amore ambientata nella Torino dei giorni nostri. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto sul finale di questo capitolo due della serie e se non avete ancora visto i nuovi episodi non andate avanti perché ci sono un bel poì di spoiler.

Come finisce Guida astrologica per cuori infranti 2: la spiegazione

Sono tanti gli accadimenti importanti nel finale di Guida astrologica per cuori infranti 2. Partiamo da Alice Bassi che, proprio alla fine della seconda stagione della rom-com di cui è protagonista, deve affrontare diverse questioni: il ragazzo di cui è innamorata, il suo capo, Davide Sardi parte per Hong Kong abbandonandola senza avvisarla prima della diretta dell'episodio di Stars of Love, il loro programma tv sull'oroscopo. Poco prima, inoltre, la ragazza di Davide aveva dichiarato ad Alice di essersi accorta di quello che c'era tra i due e che aveva deciso di lasciarlo per perché non lo amava. Poi, sempre nell'ultimo episodio della serie, dedicato al segno dei pesci, Alice Bassi viene contattata da una casa di produzione di Roma che le offre un super stipendio per trasferirsi nella Capitale e iniziare un nuovo lavoro. Alice accetterà la proposta, nonostante questo significhi lasciare la sua casa, Torino e i suoi amici.

Per quanto riguarda gli altri personaggi abbiamo Tio che si è lasciato con Andrea, dopo che lui gli aveva chiesto di andare a vivere insieme perché spaventato da una relazione seria e dai suoi stessi sentimenti. Carlo, invece, ha un figlio da Cristina che rischia di partorire proprio nella macchina di Alice e Paola, la migliore amica di Alice, decide di tenere il bambino che aveva appena scoperto di aspettare e continua a lavorare come giornalista mentre suo marito si prenderà un anno sabbatico per badare al nuovo nato.

Guida astrologica per cuori infranti 2 si conclude sullo sfondo di Roma, il giorno del compleanno di Alice quando, durante una videochiamata con i suoi amici rimasti a Torino, la ragazza viene raggiunta all'improvviso da Davide che, tornato da Hong Kong, le dichiara il suo amore e di essere scappato perché aveva paura di quello che provava per lei. Dopo un bacio romantico tra i due si chiude il sipario sulla seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti.