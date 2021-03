La top 10 delle serie tv più viste in streaming: Firefly Lane e WandaVision battono Bridgerton

Due serie Netflix sono ai primi posti della top 10 delle serie originali più viste nell'ultimo periodo dagli spettatori delle piattaforme di streaming. La classifica di Nielsen, infatti, vede al primo posto, con 1.288 miliardi di minuti visti, Firefly Lane, segue con 1.286 miliardi di minuti, la docuserie Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. Dopo Netflix, fa subito capolino Disney Plus con WandaVision che, con 596 milioni di minuti visti, supera perfino Bridgerton.

La classifica delle serie più viste in streaming sulle varie piattaforme vede quindi dominare Netflix con l'unica intrusione di Disney + sia per quanto riguarda i titoli originali che quelli acquisiti.

Top 10 delle serie originali più viste in streaming

1. Firefly Lane (Netflix), 1.288 miliardi di minuti visti

2. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Netflix), 1.286 milioni di minuti

3. WandaVision (Disney+), 596 milioni di minuti

4. Bridgerton (Netflix), 409 milioni di minuti

5. Cobra Kai (Netflix), 300 milioni di minuti

6. The Great British Baking Show (Netflix), 284 milioni di minuti

7. The Crown (Netflix), 281 milioni di minuti

8. Longmire (Netflix), 232 milioni di minuti )

9 (tie). Go Dog Go (Netflix), 194 million

9 (tie). Lucifer (Netflix), 194 milioni di minuti

Top 10 delle serie acquisite più viste in streaming

1. The Sinner (Netflix), 1.23 miliardi di minuti visti

2. Criminal Minds (Netflix), 948 milioni di minuti

3. iCarly (Netflix), 883 milioni di minuti

4. Grey's Anatomy (Netflix), 867 milioni di minuti

5. Heartland (Netflix), 637 milioni di minuti

6. Schitt's Creek (Netflix), 635 milioni di minuti

7. Outlander (Netflix), 611 milioni di minuti

8. Mariposa de Barrio (Netflix), 588 milioni di minuti

9. Cocomelon (Netflix), 587 milioni di minuti

10. NCIS (Netflix), 495milioni di minuti