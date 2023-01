La vita bugiarda degli adulti 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix con sei episodi emozionanti e coinvolgenti ma in tanti si stanno già chiedendo se ci sarà o meno un continuo per questa serie rivelazione tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Stiamo parlando de La vita bugiarda degli adulti, il titolo Netflix prodotto da Fandango con la regia di Edoardo de Angelis e un cast d'eccellenza che vede la presenza di Valeria Golino, Alessandro Prezios e una sorprendente Giordana Marengo al suo esordio sul piccolo schermo. Ma ci sarà una nuova stagione de La vita bugiarda degli adulti? Continuerà questa serie o resterà chiusa nella sua prima stagione? Scopriamolo insieme.

La vita bugiarda degli adulti 2 ci sarà?

Non abbiamo ancora certezza sul rinnovo de La vita bugiarda degli adulti per un secondo capitolo. Essendo questa serie appena uscita su Netflix bisognerà aspettare qualche settimana per vedere come sarà presa dal pubblico e se questo apprezzerà o meno questo racconto di formazione sulla vita di Giovanna una ragazzina ribelle alle prese con un duro passaggio dall'infanzia alla vita adulta nella Napoli del 1990. Il finale della serie, però, lascia spazio a un possibile continuo della storia e apre le strade per nuove trame da poter raccontare quindi siamo certi che il regista della serie, Edoardo De Angelis, così come gli sceneggiatori, tra cui la stessa Elena Ferrante, abbiano già in mente come portare avanti la storia di questi personaggi ma staremo a vedere se Netflix deciderà di dare ancora spazio a questa storia o no.

La data di uscita su Netflix

Per ora non possiamo sapere quale potrebbe essere la data di uscita della seconda stagione de La vita bugiarda degli adulti su Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere il continuo della serie, se dovesse esserci, nei primi mesi del 2024.