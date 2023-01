Cosa aspettarsi da La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante su Netflix

Netflix sta per lanciare sul suo catalogo uno dei titoli più attesi del nuovo anno, la serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti. Un titolo che è pronto a trascinare gli spettatori in una Napoli spaccata tra povertà e ricchezza, tra sapienza e ignoranza dove una ragazzina quindicenne si ritrova a dover fare i conti con l'ingresso irruento nella vita adulta che sarà più deludente di quanto potesse immaginare. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo titolo Netflix che si prepara a diventare un grande successo? Qual è la trama e il cast di questa serie Netflix e perché dovrebbe valere la pena guardarla? Scopriamolo insieme.

Cosa dobbiamo aspettarci da La vita bugiarda degli adulti

Come sarà La vita bugiarda degli adulti? Una serie spiazzante, realistica, tangibile, emozionante. Composta da sei episodi, questo titolo Netflix racconterà la storia di Giovanna e del suo potente e singolare passaggio dall'infanzia all'adolescenza nella Napoli dei primi anni '90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

La vita bugiarda degli adulti è prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O ed è stata scritta dalla stessa Elena Ferrante con Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis e diretta da Edoardo De Angelis.

Chi c'è nel cast de La vita bugiarda degli adulti

Il cast della serie ha come protagonisti l'esordiente Giordana Marengo nei panni di Giovanna che recita nella serie insieme a Valeria Golino che interpreta sua zia Vittoria, c'è poi, Alessandro Preziosi nei panni di Andrea, Pina Turco in quelli di Nella, Biagio Forestieri che interpreta Mariano, Raffaella Rea come Costanza, Rossella Gamba che recita nei panni di Angela, Azzurra Mennella come Ida, Susy Del Giudice come Margherita, Giuseppe Brunetti come Corrado, Gianluca Spagnoli come Tonino, Maria Vera Ratti nei panni di Giuliana, Giuseppe Buselli come Roberto e, infine, Adriano Pantaleo come Rosario.

Quando esce La vita bugiarda degli adulti su Netflix

La vita bugiarda degli adulti debutterà su Netflix il prossimo 4 gennaio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.