La vita bugiarda degli adulti: tutte le anticipazioni sulla nuova serie Netflix sul romanzo di Elena Ferrante

Elena Ferrante continua a far parlare di sé e ancora di più delle sue storie che stanno invadendo librerie, palinsesti televisivi e anche piattaforme di streaming. Dopo il grande successo de L'amica geniale, giunta alla terza stagione e dello straordinario film, The Lost Daughter, debuttato sulla piattaforma di streaming dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva un'altra storia nata dalla mente della scrittrice italiana più misteriosa di semore: La vita bugiarda degli adulti. Ebbene sì quest'altro romanzo di Elena Ferrante sta per diventare una nuova serie Netflix prodotta tra Napoli e Milano e con Valeria Golino come protagonista insieme ad Alessandro Preziosi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su questo nuovo e attesissimo titolo di Netflix.

La vita bugiarda degli adulti: tutto quello che sappiamo finora

La serie è stata scritta dalla stessa Ferrante insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis, quest'ultimo anche regista della serie e racconta la storia del passaggio di una ragazzina, Giovanna, dall'infanzia all'adolescenza nell'Italia degli anni '90. Il suo rendimento a scuola, così come il suo umore inizia a calare ed è da qui che suo padre inizia a paragonarla alla zia Vittoria, una figura misteriosa appartenente alla loro famiglia. Interessata a conoscerla, la ragazza spinge il padre a organizzare un incontro ma a differenza dei racconti, Giovanna resta affascinata da questa persona entrando piano piano a far parte della sua vita. E sarà proprio Vittoria a rivelare alcuni retroscena impensabili sulla sua famiglia.

A vestire i panni della protagonista della storia, l'adolescente Giovanna sarà Giordana Merengo, mentre, Valeria Golino vestirà i panni della zia Vittoria. Alessandro Preziosi vestirà i panni di Andrea e Pina Turco sarà Nella, entrambi sono i genitori di Giovanna, due insegnanti di liceo. Tra gli altri attori c'è anche Rossella Gamba, Angela la migliore amica di Giovanna e poi ancora Azzurra Mennella, nei panni di Ida, sua sorella minore. Susy del Giudice sarà Margherita mentre Biagio Forestieri sarà Mariano marito di Costanza (Raffaella Rea), madre di Angela e Ida e amante di Andrea. A completare il cast Giuseppe Brunetti, Maria Vera Ratti, Gianluca Spagnoli, Adriano Pantaleo e Giovanni Buselli.

Quando esce La vita bugiarda degli adulti su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data certa sulla data di scita di La vita bugiarda degli adulti dato che le riprese sono appena iniziate ma possiamo immaginare che il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming potrebbe avvenire entro la fine del 2022.