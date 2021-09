'La vita bugiarda degli adulti' è la nuova serie Netflix sul libro di Elena Ferrante. Tutto quello che sappiamo

Dopo L'Amica Geniale e The Lost Daughter, un altro romanzo di Elena Ferrante sta per prendere vita e trasformarsi in una nuova serie tv per Netflix. Ebbene sì, la piattaforma di streaming ha scelto, ancora una volta, la misteriosa scrittrice nota in tutto il mondo per un nuovo prodotto seriale volto a racontare un altro pezzo di storia italiana. Si intitola La vita bugiarda degli adulti ed è una serie prodotta da Fandango con la sceneggiatura di Francesco Piccoli e Laura Paolucci, nomi coinvolti già nella serie tratta da L'Amica Geniale, le cui riprese stanno avendo luogo a Firenze. Ad affiancarli, nella regia, c'è Edoardo De Angelis. Ma quali altri informazioni abbiamo, a oggi, su questa nuova serie italiana Netflix? Scopriamolo insieme.

Il cast di La vita bugiarda degli adulti

Cosa sappiamo finora sul cast di questa serie? Per ora non sono ancora stati fatti nomi ufficiali per quanto riguarda la protagonista della serie, Giovanna, anche se sembra proprio che ci si voglia affidare a un volto non noto alle prime esperienze nel mondo della recitazione. A confermarlo è un post Facebook della casting director Valeria Miranda che annuncia la ricerca di una ragazza campana intorno ai 14-18 anni anche senza esperienza. Si tratterebbe di un'occasione incredibile per entrare nel mondo televisivo e farsi conoscere considerata la popolarità del progetto e della sua piattaforma di distribuzione.

L'unico nome confermato nel cast è quello di Valeria Golino nei panni della zia della ragazza, Vittoria.

La vita bugiarda degli adulti: trama

La storia di questo libro è ambientata a Napoli, nei primi anni '90 e la protagonista è Giovanna, una ragazza che passa da un’infanzia sicura a un periodo adolescenziale dominato da dubbi. Il suo rendimento a scuola, così come il suo umore inizia a calare ed è da qui che suo padre inizia a paragonarla alla zia Vittoria, una figura misteriosa appartenente alla loro famiglia. Interessata a conoscerla, la ragazza spinge il padre a organizzare un incontro ma a differenza dei racconti, Giovanna resta affascinata da questa persona entrando piano piano a far parte della sua vita. E sarà proprio Vittoria a rivelare alcuni retroscena impensabili sulla sua famiglia.

Quando esce La vita bugiarda degli adulti su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data certa sulla data di scita di La vita bugiarda degli adulti dato che le riprese sono appena iniziate ma possiamo immaginare che il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming potrebbe avvenire entro la fine del 2022.