Landscapers, su Sky la serie tv co-prodotta con HBO tratta da una sanguinosa storia vera

Dopo il grande successo di Chernobyl, Sky e HBO tornano a co-produrre una serie tv sviluppata da SISTER e basata su una storia vera, intitolata Landscapers - Un crimine quasi perfetto. Ma se in quel caso la storia era nota in tutto il mondo per le ripercussioni che ebbe a livello globale, stavolta - come si evince dal titolo - al centro della vicenda c'è un efferato caso di cronaca nera. Ecco tutte le informazioni su Landscapers e il trailer della serie.

Quando esce Landscapers su Sky

Landscapers - Un crimine quasi perfetto è una miniserie composta di quattro episodi. La serie andrà in onda sul canale Sky Atlantic a partire da venerdì 14 gennaio alle ore 21.15. Contestualmente, le puntate saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW.

Il cast di Landscapers

I protagonisti sono l'attrice Premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown, The Father, Broadchurch) e David Thewlis (Sto pensando di finirla qui - I'm Thinking Of Ending Things, Fargo).

Accanto a Colman e Thewlis, nel cast anche Kate O'Flynn (Bridget Jones's Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I'm Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers).

Ispirata a una incredibile quanto drammatica storia vera verificatasi in Inghilterra nel 1998, la miniserie Sky Original è stata creata e scritta da Ed Sinclair e diretta e co-sceneggiata da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers).

Landscapers, la trama della serie

Landscapers - Un crimine quasi perfetto racconta la storia di Susan e Christopher Edwards, una all'apparenza ordinaria e innamoratissima coppia inglese di mezza età che si ritroverà al centro di un'indagine per omicidio - e non per caso. I coniugi Edwards, infatti, sono responsabili dell'uccisione dei genitori di lei e dell'occultamento dei loro cadaveri (nonché del furto di una cospicua somma di denaro dal conto corrente dei defunti) e sono a piede libero, in Francia, da ben quindici anni.

L'improvviso ritrovamento dei cadaveri dei due anziani, però, scompiglia completamente le carte in tavola e da un giorno all'altro la sognatrice Susan - appassionata di cinema al punto da immaginarsi protagonista di svariati film, dai western ai grandi classici romantici fino ai noir dell'età d'oro di Hollywood - e il suo Chris si ritrovano a fare i conti con la polizia e col loro passato.

Il trailer e la prima clip di Landscapers

Questo il trailer ufficiale di Landscapers diffuso da Sky.

E questa una prima clip della serie, contraddistinta da questo scambio di battute tra i due protagonisti:

Susan: "Ti ho rovinato la vita"

Chris: "Tu sei la mia vita"