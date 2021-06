Quando un cartone è la cosa più vicina alla realtà. Le migliori serie animate per adulti di Netflix

Chi lo dice che i cartoni animati sono solo per bambini? Molte serie tv di animazione, se non quasi tutte, sono pensate da adulti per adulti. Spesso, infatti, il medium dell'animation story è un modo per liberare ancora di più la fantasia e permettere alla storia di varcare i limiti, a volte troppo stretti, della realtà. È così che i creatori di cartoni animati riescono a realizzare storie disegnate in grado di far riflettere, ispirare e far sognare il pubblico spesso troppo abituato, o spinto, a restare con i piedi ancorati a terra. Ma se non si osa almeno nel cinema o nella tv a portare l'assurdo nella realtà allora dove farlo? Anche perché è solo immaginando mondi alternativi, dando la parola a cose o animali o, fantasticando su futuri possibili che la nostra mente può aprirsi davvero al diverso e al nuovo. Ed è così che un disegno semplice, anche solo abbozzato, prendendo vita sullo schermo diventa il modo più diretto per parlare alle persone, portandole in una dimensione dell'assurdo ma che, a volte, è l'unica in grado di colpire davvero nel profondo. Le serie tv degli ultimi tempi stanno puntando molto su questa tipologia di narrazione che, per quanto semplificata e spoglia di tutti i fronzoli del classico racconto più serioso, sembra essere la più efficace di tutte. Ecco allora un tuffo in mondi pieni di colori, personaggi dell'assurdo e universi immaginari per avvicinarsi al genere dell'animazione seriale di Netflix. Tra questi titoli ci sono vere e proprie perle che andrebbero viste almeno una volta nella vita, ecco quali.

Love, Death + Robots

Il primo consiglio non poteva non essere Love, Death + Robots, anche copertina dell'articolo (con l'episodio di Zima Blu tra i più belli delle prime due stagioni della serie), un vero gioiellino nascosto di Netflix. Per chi non dovesse conoscere questa serie è un prodotto antologico della piattaforma di streaming composto da due stagioni e da episodi dalla brevissima durata (alcuni perfino da 8 o 10 minuti) ma non per questo meno di valore di puntate di serie tv lunghe un'ora. Sarà per la sua rapidità, valore che, inoltre, Italo Calvino considerava tra i più importanti da tenersi stretti nel nuovo millennio, sarà perché le short stories, a mio parere, hanno una forza espressiva maggiore rispetto alle altre forme di narrazione, sarà perché basta davvero poco a far arrivare un concetto dritto al cuore e a volte il non detto è molto più importante delle tante parole espresse, fatto sta che Love, Death + Robots è una serie che tutti dovrebbero guardare. Tra episodi più cruenti e altri semplicemente geniali (come Zima blu, la storia dei mondi nascosti nel freezer e l'episodio dello yogurt che diventa il padrone del mondo) Love, Death + Robots è in grado di trasportarci in mille universi alternativi lasciandoci sempre di stucco con esercizi di stile e animazione di grandissimo valore. Da non perdere per gli amanti della fantascienza, dell'introspezione e della profondità di narrazione.

Bojack Horseman

BoJack Horseman è l'altro esempio di serie animata per adulti che ha del genio dietro. Un mezzo uomo, mezzo cavallo pieno di problemi psicologici e con rapporti disfunzionali con alcool, donne e molto altro ancora, un ex attore che vive in una Hollywoo(d) ormai in decadenza con un mix tra personaggi di genere umano, animali e mezzi animai e mezzi uomini a fargli da compagni di viaggio. Questa serie spazia dalla riflessione sul senso della vita alla battuta (apparentemente) idiota per far ridere (ma sempre intelligentissima) creando alti e bassi di emozioni nello spettatore e tantissimi spunti di introspezione. Ci si può riconoscere in almeno uno dei personaggi principali, esasperati nelle loro mosse e nei loro dialoghi ma perfetti rappresentanti di tutti i tipi di personalità umane come l'estroverso, l'introverso, la donna in carriera, il giovane disoccupato e perso, l'uomo dipendente da sostanze, la donna dipendente dall'infelicità e potrei andare avanti ancora. Ogni storia, ogni personaggio e ogni ambientazione dà un elemento in più al racconto per renderlo, ogni volta, perfetto. Tra genialità nella narrazione e tutto il bello dell'espressione della debolezza umana, BoJack Horseman è un'altra perla di Netflix da vedere almeno una volta nella vita. Ma preparatevi perché ogni episodio è una botta emotiva non indifferente, ma ne vale la pena.

Rick & Morty

L'ultimo consiglio animato di oggi è Rick & Morty, la serie nata da una parodia animata di Ritorno al Futuro, fatta per mano di Roiland al festival dei cortometraggi Channel 101. Questo cartone per adulti ha come protagonisti uno scienziato da un lato (Rick) e suo nipote (Morty) coinvolti in avventure in universi paralleli alla scoperta del bello e del brutto dei mondi alternativi e di quello in cui vivono. Divertente, intelligente e anch'essa profonda, questa serie, coloratissima, è in grado di aprire la prospettiva che ognuno di noi ha della realtà per ampliare la propria fantasia arricchendola con nuove storie, ognuna di queste, pensate nel minimo dettaglio e sempre in grado di divertire e far riflettere allo stesso tempo. Una serie in grado di reinventarsi ogni volta sfruttando il genere fantascientifico e dandogli sempre un motivo per essere qualcosa di nuovo. Un vero e proprio capolavoro da non perdere.