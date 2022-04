Le 7 vite di Lea: cosa aspettarsi dalla nuova serie Netflix sui viaggi nel tempo

Su Netflix sta per arrivare una nuova avvincente storia fatta di viaggi nel tempo, cambi di identità e tanta tanta introspezione. Una via di mezzo tra un teen drama, un racconto di formazione, un crime e un thriller, Le 7 vite di Lea è la nuova serie francese di Netflix che sta per debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming e far parlare di sé. Attraverso sette episodi, i due registi, Emilie Noblet e Julien Despaux hanno creato un mondo dove il passato si interseca con il presente cambiando per sempre il futuro dei personaggi. Un vero e proprio viaggio temporale e personale per risolvere un mistero ma soprattutto per scoprire la propria identità. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da Le 7 vite di Lea e quando potremo trovare questa nuova serie sul catalogo di Netflix.

Di cosa parla Le 7 vite di Lea

Le 7 vite di Lea, come suggerisce lo stesso titolo della serie, è il racconto della storia di Lea, una ragazza adolescente che si ritrova in piena crisi esistenziale a non capire più qual è il suo senso della vita. A un passo da un mix letale di droghe, Lea ritrova lo scheletro di un ragazzo scomparso 30 anni prima e resta coinvolta in un'indagine misteriosa e affascinante per capire cosa c'è dietro la scomparsa di quel ragazzo. In ongi episodio, Lea, si sveglierà nel corpo di un personaggio diverso, in un'epoca diversa, andando indietro nel tempo di ben 30 anni e vivendo nei panni di sua madre, suo padre e tutte le persone coinvolte in quel misterioso omicidio/suicidio di un ragazzo improvvisamente scomparso. Vivendo le vite degli altri Lea capirà di più i suoi genitori e le loro scelte ma capirà tanto anche di se stessa e di ciò che vuole dalla vita facendo delle scelte che cambieranno per sempre il passato, il presente e il futuro.

Chi c'è nel cast de Le 7 vite di Lea

Il cast della serie è formato da: Raika Hazanavicius (Lea), Khalil Gharbia (Ismael), Marguerite Thiam Donnadieu (Karine 17enne), Mélanie Doutey (Karine 47enne), Théo Fernandez (Stephane 17enne), Samuel Benchetrit (Stephane 47enne).

Quando esce Le 7 vite di Lea su Netflix

Sarà possibile trovare i sette episodi de Le 7 vite di Lea sul catalogo della piattaforma di streaming dal prossimo 28 aprile 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il Servizio.