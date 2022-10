Le indagini di Belascoarán, cosa sappiamo sulla nuova serie mistery di Netflix

Netflix sta per lanciare una nuova serie in lingua spagnola che ci trascinerà nel Messico degli anni '70, Le indagini di Belascoarán. Una via di mezzo tra una comedy e un mistery drama che da un lato farà ridere dall'altro terrà incollati allo schermo per i numerosi misteri da risolvere e colpi di scena nella trama. Chi racconterà questa intrigante storia? Belascoarán, un affascinante detective indipendente. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo nuovo titolo Netflix.

Qui il trailer di Le indagini di Belascoarán

Di cosa parla Le indagini di Belascoarán

Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo... Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán, in arrivo su Netflix.

Chi c'è nel cast de Le indagini di Belascoarán

Il cast della serie è composto da Luis Gerardo Méndez nei panni di Belascoáran, Paulina Gaitán come Irene e Irene Azuela come Elisa.

Quando esce Le indagini di Belascoarán su Netflix

Le indagini di Belascoarán farà il suo debutto su Netflix il 12 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.