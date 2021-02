Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai1 la nuova fiction con Luisa Ranieri: trama e anticipazioni

Luisa Ranieri torna protagonista della fiction di Rai1 con ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nuova serie pronta al debutto in prima serata da domenica 14 febbraio. L’attrice interpreta il ruolo di Lolita Lobosco, vicequestore donna a capo del commissariato di polizia di Bari composto prevalentemente da uomini. La serie tv è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi che per creare il personaggio si è ispirata al Commissario Montalbano, e rappresenta una moderna declinazione al femminile del giallo all'italiana ibridato con la commedia rosa. La fiction è prodotta da Luca Zingaretti, interprete di Montalbano nonché marito di Luisa Ranieri, ed è diretta dal regista Luca Miniero. Nella serie recita anche Lunetta Savino, nei panni della mamma di Lolita.

Le indagini di Lolita Lobosco, la trama

Lolita Lobosco ricopre il ruolo di vicequestore a Bari, in Puglia, dove si trova a capo di una squadra di soli uomini più ostile che collaborativa. Una situazione non facile per una donna affascinante come lei, desiderata dagli uomini e malvista dalle donne per via della sua avvenenza. Lolita è convinta che l’autorevolezza di una donna non debba essere messa in discussione dalla sua sensualità e perciò è decisa più che mai a combattere anche i pregiudizi, oltre ai crimini e alla corruzione. Lolita non ha mai vissuto una vera storia d’amore importante, mancanza che prova a giustificare dietro a diverse scuse utili per non affrontare un blocco sentimentale che affonda le sue radici nella sua storia famigliare.

La situazione però, sembra cambiare quando l’amica Marietta (Bianca Nappi) – magistrato, moglie e madre con la passione per le avventure extraconiugali – le presenta Danilo (Filippo Scicchitano), un attraente giornalista quasi trentenne che le farà perdere la testa nonostante la sostanziale differenza di età che spaventa molto Lolita.