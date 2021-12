I migliori reality da guardare su Netflix se amate cucinare

Amate passare le giornate ai fornelli ma anche davanti alla TV? Non vedete l'ora di provare quella nuova ricetta trovata su Instagram o di vedere la serie del momento su Netflix? Se siete appassionati di serie tv ma anche di cucina questo è l'articolo per voi. Tra i tanti titoli che il catalogo Netflix propone ogni giorno ai suoi utenti ce ne sono alcuni interamente dedicati all'arte della buona cucina. Tra reality sulle torte più spettacolari, show su come realizzare la migliore grigliata di carne e serie sulle composizioni di cioccolato più uniche al mondo, ce n'è per tutti i gusti. Ora non resta che scegliere in quale mondo gastronomico tuffarsi.

La scuola di cioccolato di chef Amaury

Il primo reality della cucina da non perdere è La scuola di cioccolato di chef Amaury un avvincente reality guidato da un giovane e famosissimo cioccolatiere francese che ha fatto la sua fortuna negli Stati Uniti, chef Anaury. Otto pasticceri e professionisti di questo golosissimo mondo si batteranno tra sfide, gare e prove creative per aggiudicarsi il titolo di "primo della classe" e trasformare la propria carriere. Ogni episodio vedrà gli sfidanti creare delle straordinarie opere d'arte con il solo uso del cioccolato in grado di lasciare chiunque a bocca aperta e con l'acquolina in bocca.

Baking Impossible

Un'altro reality sulla pasticceria è Baking impossible che vede i pasticceri più innovativi del momento collaborare con brillanti ingegneri per creare delle torte strabilianti. La particolarità di questa serie è che nessuno dei concorrenti si conosce o ha mai collaborato con l'altro e questo farà sì che ogni episodio sarà sì una sfida di pasticceria ma anche una sfida di gestione del tempo e del team working. Tra le strutture più impressionanti ci sono barche galleggianti, campi da minigolf o grattaciali interamente commestibili e funzionanti.

Fatto con la cannabis

Un'altra divertente serie sulla cucina è Fatto con la cannabis, una sfida tra i migliori chef del mondo che si batteranno a colpi di spatole, impasti e sac a posh per realizzare i migliori dolci a base di cannabis. Un reality gastonomico sui generis dove i partecipanti, "strafatti" si impegneranno per creare capolavori gastronomici.

American Barbecue

Concludiamo questa carrellata di reality show sulla cucina con la serie TV Netflix dedicata all'arte del barbecue. I migliori grigliatori americani lotteranno per aggiudicarsi il titolo di campione del barbecue americano. A presentare la competizione ci sono Rurledge Wood e Lyric Lewis e tra i giudici non mancheranno leggende della griglia come Kevin Bludso e Melissa Cookston. Tra carni pregiate e tecniche tradizionali, i concorrenti dovranno dimostrare di avere il talento per fare faville.