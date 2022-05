I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 23 al 29 maggio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova stagione della serie animata Ghost in the Shell al quinto capitolo di Date da mangiare a Phil fino a passare per l'attesissima prima parte della quarta stagione di Stranger Things.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di maggio.

Ghost in the Shell 2 (23 maggio)

Iniziamo questa nuova settimana seriale con l'uscita della quinta stagione di Ghost in the Shell. Nell'ultimo capitolo della serie animata sull'evoluzione dell'umanità nel futuro, la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l'umanità! Prendendo le mosse dalla fine misteriosa della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 e una pericolosa minaccia "postumana" è ormai in corso. La seconda stagione vanta un'avvincente storia mozzafiato con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D.

Date da mangiare a Phil 5 (25 maggio)

La seconda nuova uscita Netflix della settimana dal 23 al 29 maggio è il quinto capitolo di Date da mangiare a Phil, la serie con Phil Rosenthal, creatore di 'Tutti amano Raymond', che viaggia per il mondo incontrando cuochi professionisti ed esperti di cibo che lo guidano attraverso interessanti viaggi culturali e culinari. Bangkok, Lisbona, Città del Messico e non solo.

Stranger Things 4, prima parte (27 maggio)

Passiamo, infine, al titolo più atteso forse dell'intero 2022: la quarta stagione di Stranger Things, la serie sci-fi di Netflix che riprende il racconto di una delle storie di fantasia e fantascienza più amate dal pubblico. Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.