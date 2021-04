Le nuove uscite Netflix di maggio 2021 (serie tv e anime)

Sta per iniziare un nuovo mese e il mondo delle serie tv sta per arricchirsi di nuovi titoli e nuove storie da raccontare. Sono tante, infatti, le serie tv in uscita su Netflix a maggio 2021, da nuove stagioni di serie già note al pubblico a prime stagioni di prodotti originali ancora ingoti. Ecco allora tra le serie in lingua inglese e quelle internazionali tutti i più bei titoli di questo mese di maggio 2021, in ordine di uscita, da scoprire sulla piattaforma di streaming nel mese a venire. Ora non vi resta che scegliere!

Serie tv originali Netflix in uscita a maggio 2021

Selena: The Series

Data di uscita: 4 maggio

Trash Truck (stagione 2)

Data di uscita: 4 maggio

The Sons of Sam: A Descent Into Darkness

Data di uscita: 5 maggio

Jupiter’s Legacy

Data di uscita: 7 maggio

Money, Explained (stagione 1)

Data di uscita: 11 maggio

The Upshaws

Data di uscita: 12 maggio

Castlevania (stagione 4)

Data di uscita: 13 maggio

Haunted (Stagione 3)

Data di uscita: 14 maggio

Love, Death, & Robots (stagione 2)

Data di uscita: 14 maggio

Special (Stagione 2)

Data di uscita: 20 maggio

Jurassic World Camp Cretaceous (stagione 3)

Data di uscita: 21 maggio

Lucifer (Stagione 5B)

Data di uscita: 28 maggio

The Kominsky Method (stagione 3)

Data di uscita: 28 maggio

Halston (Miniserie)

Data di uscita: da definire

Master of None (Stagione 3)

Data di uscita: da definire

Serie tv in lingua spagnola in uscita su Netflix a Maggio 2021

Who Killed Sara? (Parte 2)

Data di uscita: 19 maggio

The Neighbor (stagione 2)

Data di uscita: 21 maggio