Le piccole cose della vita, su Disney+ una nuova serie pronta a farvi emozionare

Su Disney+ sta per debuttare una nuova miniserie che è pronta a farci emozionare. Stiamo parlando di Le piccole cose della vita, un titolo drammatico tratto dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed, Piccole cose meravigliose. Questa serie, con protagonista la star di WandaVision Kathryn Hahn, racconterà una storia intima, introspettiva, familiare che punterà tutto sulle emozioni e sull'evoluzione di un personaggio che inizia il racconto della sua storia da un punto morto della sua vita: "La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?" e da questi quesiti partirà un viaggio di scoperta interiore e guarigione. Ma entriamo più nel dettaglio per dare un'occhiata a cosa ci aspetta con questa serie e quando potremo trovarla sul catalogo di Disney+.

La trama de Le piccole cose della vita

Le piccole cose della vita è la storia di Clare, una donna che fa di mestiere la scrittrice e si trova a vivere un forte momento di crisi dopo essere diventata, per necessità economica, una giornalista responsabile di una rubrica di consigli, nonostante abbia una vita che sta andando letteralmente a rotoli. Il suo matrimonio con Danny, infatti, è in crisi, sua figlia adolescente, Rae si sta allontanando sempre più da lei e anche la sua carriera di scrittrice ormai non sembra più andare nella direzione giusta. Così, quando le viene chiesto, da un'amica giornalista, di sostituirla con la rubrica di consigli "Dear Sugar", la sua vita inizierà a prendere una piega diversa e in un viaggio di ricordi, flashback e pensieri troverà modo di guarire vecchie ferite aiutando i suoi lettori ma soprattutto se stessa.

Chi c'è nel cast della serie

Il cast di questa nuova serie Disney+ vedrà Sarah Pidgeon (The Wilds) nei panni della versione giovane di Clare e Marritt Wever (Nurse Jackie) interpretare il personaggio di Frankie, la madre single della giovane Clare e di Lucas (Owen Painter di The Handmaid's Tale). Michaela Watkins (The Unicorn) sarà invece Amy, una giovane scrittrice in erba nonché migliore amica di Clare, interpretata, invece, da Kathryn Hahn.

Quando esce Le piccole cose della vita su Disney+

La miniserie Le piccole cose della vita debutterà sul catalogo di Disney+ il prossimo 7 aprile.