Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di febbraio

Non è ancora arrivato febbraio ma a noi piace giocare sempre d'anticipo e anche se il mese di gennaio non è ancora terminato abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix di febbraio. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese più corto dell'anno? Cosa dobbiamo aspettarci da questo febbraio 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il mese di San Valentino vedrà il debutto sul catalogo di Netflix di alcuni tra i titoli più attesi di questo nuovo anno ma entriamo più nel dettaglio per scoprirli tutti.

Inventing Anna (11 febbraio)

Partiamo con la serie più attesa di questo febbraio: Inventing Anna, il nuovo titolo di Shonda Rhimes per Netflix che con 10 episodi è pronto a regalare grandi emozioni. Quella raccontata è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all'articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

Fedeltà (14 febbraio)

Passiamo a un altro grande titolo di questo febbraio che farà il suo debutto su Netflix, non a caso, proprio il giorno di San Valentino. Si tratta di Fedeltà, la nuova serie italiana di Netflix tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli che racconta il matrimonio, ma soprattutto, il tradimento, tra gelosia, ossessione e insicurezze. Con 6 episodi questa serie punterà i riflettori sul personaggio di Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare. I due sono innamorati ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

Vikings: Valhalla (25 febbraio)

L'ultima tra le serie più promettenti di questo secondo mese del 2022 è Vikings: Valhalla, lo spin-off di Vikings che racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.