Le ragazze dell'ultimo banco, arriva su Netflix una nuova serie sui 30 anni e l'amicizia

Netflix sta per lanciare una nuova serie sui trentenni e l'amicizia. Si intitola Le ragazze dell'ultimo banco ed è un dramedy di sei episodi che racconta la storia di cinque amiche del liceo che si rivedono ogni anno per tenersi aggiornate sulla propria vita finché quest'anno, una scoperta cambierà per sempre la loro vita. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie spagnola e quando la troveremo sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

La trama de Le ragazze dell'ultimo banco

Le ragazze dell'ultimo banco racconta la storia di cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che ogni anno, senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest'anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita... e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Quando esce Le ragazze dell'ultimo banco su Netflix

Le ragazze dell'ultimo banco farà il suo debutto su Netflix a partire dal 23 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.