Un primo sguardo alle nuove uscite Netflix di luglio

Iniziamo a dare un'occhiata a quelle che saranno le nuove uscite Netflix del prossimo mese. Quali serie tv torneranno con nuovi episodi a luglio 2021 sul catalogo della piattaforma di streaming? Quali sono i titoli più attesi e quelli più promettenti? A noi piace muoverci d'anticipo quindi ecco un primo sguardo alle novità Netflix del mese di luglio 2021. Tra nuovi episodi di serie di successo e novità assolute, il servizio di streaming più diffuso al mondo si prepara a regalarci, ancora una volta, grandi emozioni. Siete pronti? Allora addentriamoci subito nel vivo di questo approfondimento e scopriamo tutto quello che ci attende in fatto di serie tv sul catalogo Netflix.

1 luglio 2021: Young Royals

Una via di mezzo tra Elite e The Crown, con un pizzico di Bridgerton, Young Royals mette insieme le caratteristiche principali di questi tre colossi del mondo seriale per creare un nuovo prodotto che incrocia gli elementi del romanzo di formazione con gli intrighi di palazzo della casa reale di Svezia. In uscita il primo luglio sulla piattaforma di streaming con i primi episodi della stagione esordiente, questa serie sembra promettere davvero bene e punta ad avvicinare sia un pubblico di adolescenti, dato che i protagonisti sono dei "giovani reali", come suggerisce anche il titolo della serie, ma anche un pubblico di adulti e di appassionati del mondo royal. Questa serie, ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter racconta la storia del principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding, il futuro erede della corona svedese. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali, ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere?

4 luglio 2021: We The People - Alla scoperta della democrazia americana

Continuiamo con il nuovo progetto Netflix degli Obama. We The People, infatti, è la nuova serie animata della piattaforma di streaming prodotta da Michelle e Barack Obama che punta a dare lezioni di democrazia alle nuove generazioni. Ideata da Chris Nee (Doc MsStuffins), questo show debutterà sul catalogo del colosso dello streaming in concomitanza con l'Independence Day degli Stati Uniti e sarà composto da 10 episodi. La serie prende spunto, nel suo titolo, dalle prime parole della Costituzione americana "We the people..." e mette insieme animazione e musica per dare uno spunto riflessivo ai giovani e insegnare loro cos'è la democrazia e come può essere messa in pratica con il potere della condivisione. Con una narrazione veloce e coinvolgente, questa serie darà delle innovative lezioni di democrazia coinvolgendo anche artisti e nomi di fama internazionale: H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day e anche la poetessa Amanda Gorman.

9 luglio 2021: Biohacker 2

Torna con 6 nuovi episodi inediti la serie fantascientifica Biohacker. Il thriller tecnologico creato da Christian Ditter, rinnovato per una seconda stagione appena una settimana dopo il suo debutto su Netflix nell'agosto 2020, è pronto a far "intrippare" di nuovo il suo pubblico con la seconda stagione della serie. La trama riprenderà da dove è stata lasciata e verterà sul racconto della vita di Mia che, dimentica tutto quello che le è successo dopo il rapimento, ma quando scopre un messaggio che ha scritto alla se stessa del futuro, si rende conto che la sua vita sarà in pericolo finché non risolve il mistero della propria scomparsa. Per riuscirci dovrà lavorare con la persona di cui si fida di meno al mondo, la dottoressa Lorenz.