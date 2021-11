Le serie da recuperare su Netflix prima che vengano cancellate a dicembre 2021

Manca poco all'inizio del nuovo mese e, insieme a tutte le nuove serie tv che entreranno nel catalogo della piattaforma di streaming più diffusa al mondo, ce ne sono altrettante che lo lasceranno per sempre. Ecco allora i titoli che diranno addio a Netflix nel mese di dicembre 2021 e, tra questi, ci sono diversi classici del piccolo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali serie tv e film non avremo più a disposizione su Netflix d'ora in poi. Tra questi, abbiamo selezionato tre serie tv che vale la pena recuperare prima che escano una volta per tutte dal catalogo della piattaforma. Ecco quali sono.

Glee (cancellata il 1 dicembre)

Partiamo da Glee, un classicone Netflix, una serie che ha accompagnato, a ritmo di musica, un'intera generazione di ragazzi. Tra cover di canzoni della musica contemporanea, coreografie studiate nel minimo dettaglio, amicizie e amori ai tempi del liceo, Glee è una serie che trascina in un mondo fatto d'arte e di musica con una capacità di trasmettere gioia e voglia di divertirsi in ogni episodio. Musicale, divertente ma anche profonda questa serie in sei stagioni racconta la crescita personale e artistica di un gruppo di giovani adulti alla ricerca di se stessi e del loro destino.

Turn: Washington's Spies (cancellat il 1 dicembre)

Passiamo al secondo titolo Netflix da recuperare prima dell'inizio di dicembre. Si tratta di Turn: Washington's Spies ed è una serie che ci trasposta in atmosfere abbastanza diverse da quelle di Glee. Questa serie statunitense, ideata da Craig Silverstein si racchiude nel genere period drama ed è basata su un romanzo omonimo del 2007 scritto da Alexander Rose che racconta la vita del gruppo di spionaggio "Culper Ring" durante la guerra di indipendenza americana. Composta da quattro stagioni totali, questa serie è ambientata negli anni tra il 1776 e il 1777 nella contea di Suffolk.

The Last O.G. (cancellata il 4 dicembre)

L'ultimo O.G. è anche l'ultimo titolo che consigliamo di recuperare prima che esca per sempre dal catalogo di Netflix a dicembre. Si tratta di una serie tv americana creata da Jordan Peele e John Carcieri che segue la vita di un detenuto, Tray, un cosiddetto O.G., cioè un gangster originale che viene rilasciato dopo 15 anni di pena per buona condotta e una volta tornato a Brooklyn trova il suo quartiere e la sua vita di prima completamente cambiati. La sua ex cresce i loro figli con un altro uomo con cui si è sposata ma Tray farà di tutto per tornare a riprendere le redini della propria vita.

Tutti i titoli che lasceranno Netflix a dicembre 2021

1 dicembre

1000 Rupee Note (2014)

3 Days to Kill (2014)

A Knight’s Tale (2001)

Accepted (2006)

Across Grace Alley (2013)

American Outlaws (2001)

An Unfinished Life (2005)

Are You The One (Stagioni 1-2)

Asu Mare 2 (2015)

Battlefield Earth (2000)

Bliss (1997)

Break Up 100 (2014)

Bromance

Chal Bhaag (2014)

Chef (2014)

Clear and Present Danger (1994)

Dhia Sofea (2015)

Don’t Go Breaking My Heart 2 (2014)

Faraar (2015)

Freedom Writers (2007)

Glee (Stagioni 1-6)

Helios (2015)

I Got the Hook Up (1998)

In Too Deep (1999)

Ink Master (Stagioni 1-2)

Letters to Juliet (2010)

Line Walker (2016)

Million Dollar Baby (2004)

My Boss’s Daughter (2003)

Never Back Down 2: The Beatdown (2011)

Ninja Assassin (2009)

Peppermint (2018)

Pineapple Express (2008)

Quigley Down Under (1990)

Rake (Stagioni 1-4)

Richard Pryor: Live in Concert (1979)

Rhyme & Reason (1997)

Roll With Me (2017)

Same Kind of Different as Me (2017)

School of Rock (2003)

Set Off (2008)

Shelby American (2019)

Stargate SG-1 (Stagioni 1-10)

State of Play (2009)

Soul Eater (Stagioni 1)

Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)

The Bank Job (2008)

The Bachelorette

The Exorcist 3 (1990)

The Golden Child (1986)

The Happytime Murders (2018)

The Lincoln Lawyer (2011)

The Meddler (2015)

The Outlaw Josey Wales (1976)

The Repair Shop

The Violin Player (2016)

The Whole Nine Yards (2000)

TURN: Washington’s Spies (Stagioni 1-4)

Wandering Stars (2019)

Waterworld (1995)

Why Me? (2015)

2 dicembre

Off Camera with Sam Jones (2 stagioni)

Temple (2017)

3 dicembre

Lost & Found Music Studios (Stagioni 1-2)

4 dicembre

The Last O.G. (Season 1-2)

5 dicembre

Big Stone Gap (2014)

The Guest (2014)

6 dicembre

No Game No Life: Zero (2017)

Shadow (2018)

8 dicembre

Before I Fall (2017)

Manhunt: Deadly Games

Triple 9 (2016)

9 dicembre

It Comes at Night (2017)

Mariah Carey’s Merriest Christmas (2015)

The Cuba Libre Story (2015)

10 dicembre

Good and Prosperous (2017)

11 dicembre

Upin & Ipin (Stagione 1)

12 dicembre

Dawai Asmara (2016)

13 dicembre

Alakada Reloaded (2017)

Being Mrs Elliot (2014)

The First Lady (2015)

The Ghost and the Tout (2018)

The Vendor (2018)

15 dicembre