Le serie tv che si concluderanno nel 2021 (e che ci mancheranno molto!)

Questo 2021 sarà l'anno della fine di molte serie tv tra le più amate dal pubblico. Dopo diverse stagioni, infatti, tanti titoli di punta del mondo seriale giungeranno a conclusione. Da La Casa di Carta a Grey's Anatomy, il 2021 segnerà la fine di tante storie del piccolo schermo che siamo certi ci mancheranno davvero tanto. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo a quali personaggi della tv dovremo dire addio quest'anno.

La Casa di Carta (Netflix)

Eh si, purtroppo quest'anno dovremo dire addio alla nostra amata Casa di Carta che con la quinta stagione si prepara a chiudere i battenti. Gli ultimi episodi della serie di Álex Pina sui ladri con le maschere di Savador Dalì più famosi degli ultimi anni, saranno pubblicati da Netflix proprio in questo 2021. Il creatore della serie ha promesso ai fan un gran finale degno della fama della serie con un'ultima sfida da parte della banda del professore per vendicare la morte di Nairobi. Noi non stiamo più nella pelle, voi?

Grey's Anatomy? (ABC)

Non si sa ancora per certo se Grey's Anatomy finirà con la 17esima stagione oppure no ma i rumors parlano di un gran finale di serie. Il medical drama per eccellenza, infatti, potrebbe concudersi dopo diciassette stagioni e a parlarne è la stessa sceneggiatrice, Krista Vernoff, che ha dichiarato di star scrivendo un finale di stagione che potrebbe funzionare anche come finale di serie. Le ragioni della conclusione di Grey's Anatomy sembrerebbe legata oltre che alla pandemia anche al contratto della protagonista assoluta della serie Ellen Pompeo. L'attrice, infatti, da quasi 20 anni volto di Meredith Grey, è in una lunga trattativa con la produzione della serie per un aumento di compenso. Sarà davvero la fine per Grey's Anatomy? Lo scopriremo presto.

Il Metodo Kominsky (Netflix)

Anche il Metodo Kominsky si prepara a concludersi in questo 2021. La serie con protagonista Michael Douglas, infatti, incentrata sul tema dell'invecchiamento con umorismo e sarcarmo si concluderà con la terza e ultima stagione di serie alla quale, però, Alan Arkin, altro protagonista di serie, non parteciperà.

The Expanse (Amazon Prime Video)

Anche The Expanse sta per giungere al termine in questo 2021. La serie di fantascienza di Amazon Prime giunta alla sesta stagione, si concluderà proprio quest'anno. La serie è basata sui romanzi di fantascienza di James S.A Corey. La serie, quest'anno porterà a termine un'avventura che esplora l'animo umano in uno spazio senza limiti.

Atypical (Netflix)

Il dramedy di Netflix, Atypical che racconta la storia della famiglia Gardner e del percorso di emancipazione di San si concluderà quest'anno con la quarta stagione. La serie, creata da Robia Rashad, è stata amata dal pubblico fin dalla prima stagione e si prepara a regalare grandi emozioni con un finale di cui, la stessa showrunner, si dichiara orgogliosa.