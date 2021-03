Le 3 serie tv Netflix più attese di aprile 2021

Siamo verso la metà di marzo ma abbiamo già delle prime informazioni sulle novità Netflix del prossimo mese. La piattaforma di streaming, infatti, ha annucniato tutti i nuovi titoli tra film e serie tv che debutteranno sul suo catalogo nel corso di aprile 2021. Tra il debutto di nuove serie originali come "Zero", l'attesissima serie italiana sulla Milano di periferia o Shadow and Bone, che con la prima stagione si prepara a conquistare il pubblico amante del genere horror le scelte per gli utenti Netflix saranno molte. Ecco allora cosa aspettarci dalla piattaforma per il prossimo mese e quali sono le serie più attese e promettenti.

Debutta ad aprile 2021 "Zero": la serie italiana sulla Milano di strada

Tra le novità Netflix più promettenti del prossimo mese c'è senza dubbio un prodotto italiano. Si tratta di "Zero" la nuova serie tratta dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano che parla di invisibilità, supereroi e della Milano di strada. Ambientata nella periferia del capoluogo lombardo, la serie è incentrata sulla vita di un ragazzo che ha il potere di diventare invisibile. Una sorta di eroe moderno che dovrà vestire questi panni pur non volendo. Un interessante punto di vista dalla periferia e dal basso della società che merita attenzione e farà senza dubbio riflettere. Se vi ispira guardate il trailer anche perché, nella serie, ci sarà una colonna sonora con inediti di cantanti italiani del mondo del rap come, ad esempio, Marracash.

Shadow and Bone: arriva ad aprile 2021 la serie fantasy sui romanzi di Leigh Bardugo

Per gli amanti del genere fantasy Netflix regala ad aprile 2021 una nuova serie tv tra le più attese di quest'anno: si tratta di Shadow and Bone, la serie tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. Il nuovo show fantasy di Netflix sarà basato non solo sulla trilogia principale di Bardugo, composta dai libri Shadow and Bone, Siege and Storm e Ruin and Rising, ma si ricollegherà anche alle storyline dello spin-off Six of Crows e Crooked Kingdom. Così sullo schermo potremo ammirare una sorta di mix tra Game of Thrones e Ocean's Eleven così come viene definito dagli stessi produttori. Ecco il trailer per farvi una prima idea!

Ad aprile 2021c'è anche un nuovo crime drama su Netflix: è The Serpent

Netflix ha pensato a tutti i gusti del suo pubblico e per il mese di aprile 2021, oltre al genere "supereroi" e quello fantasy, la piattaforma ha voluto proporre anche un titolo per gli amanti del crime drama. La nuova serie crime di Netflix del prossimo mese è, infatti, The Serpent, il nuovo titolo originale Netflix che mette sul piccolo schermo la storia vera del killer Charles Sobhraj. Con 8 episodi la serie racconterà i fatti realmente accaduti negli anni '70 dove Sobhraj diventa il sospettato principale per una serie di crimini di giovani viaggiatrici occidentali nell'hippie trail del sud asiatico e sarà il diplomatico olandese a Bangkok, Marie-Andrée Leclerc a investigare sui suoi presunti crimini.