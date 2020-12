Le terrificanti avventure di Sabrina: su Netflix la 4° stagione ma sarà l'ultima

Arriva su Netflix la quarta stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina, la serie remake del classico degli anni '90 "Sabrina vita da strega" che ha conquistato il pubblico dalla sua prima uscita nel 2018. Proprio oggi 31 dicembre, infatti, sono stati pubblicati sulla piattaforma di streaming più diffusa al mondo, gli otto espidosi del quarto capitolo della storia della metà strega e metà umana Sabrina Spellman ma godetevela tutta perché sarà l'ultima. La serie con protagonista la giovane Kiernan Shipka, famosa al pubblico per aver interpretato la figlia di Don Draper in Mad Men, non proseguirà oltre la quarta stagione, così come era stato annunciato lo scorso luglio, e oggi la notizia viene confermata.

Il gran finale e perché non ci sarà una 5° stagione

Con la quarta stagione di "Le terrificanti avventure di Sabrina" si porta a termine un ciclo, così come ha dichiarato la stessa attrice protagonista durante un'intervista nella quale ha affermato che il finale di serie sarà soddisfacente per i fan della Spellman e della sua crew perché la storia stessa giungerà a conclusione. A volta, infatti, mettere un punto fermo è la scelta migliore, soprattutto quando quello che si doveva dire è stato detto e, senza dubbio, i fan saranno contenti e soddisfatti di questo. Netflix ha, ad ogni modo, annunciato che ormai, dall'uscita della serie nel 2018, l'attenzione del pubblico era scesa e l'attrazione nei confronti di questa serie era ormai esaurita quindi andare avanti a tutti i costi non avrebbe avuto senso. Con questi otto episodi della quarta serie, quindi, si porta a termine una storia che ha appassionato e coinvolto il pubblico nonostante i dubbi iniziali e se siete tra i fan di questa misteriora serie Netflix, correte a godervi il gran finale!