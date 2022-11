Little America 2, il trailer e le cose da sapere sulla serie antologica di Apple TV+

Se siete fan delle serie tv antologiche (e siete abbonati ad Apple TV+), è in arrivo una novità interessante, ovvero la seconda stagione della serie antologica Little America, che con la prima stagione ha già collezionato nominations varie oltre a invidiabile successo di pubblica e di critica, come testimoniato dal 95% su Rotten Tomatoes. Di seguito il trailer e tutte le anticipazioni.

Quando esce Little America 2

La seconda stagione, composta in totale di otto nuovi episodi, di Little America uscirà il giorno venerdì 9 dicembre su Apple TV+.

Di cosa parla Little America 2 (e il cast)

Creata dal candidato all'Emmy Lee Eisenberg e dal premio Oscar Siân Heder, la serie si ispira alle storie vere pubblicate su Epic Magazine di Vox Media con l'intento di condividere e raccontare quelle più divertenti, romantiche, appassionate, stimolanti, sorprendenti e più significative che mai degli immigrati in America.

Nata per celebrare le storie ispirate alla vita di persone reali provenienti da tutto il mondo, la seconda stagione di "Little America" vedrà la partecipazione di Phylicia Rashad (la mitica Claire dei Robinson, di recente vista anche nell'ultima stagione di This is us), Alan S. Kim, Ki Hong Lee e altri ancora.

Oltre a Lee Eisenberg e Siân Heder, i produttori esecutivi della serie sono Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, Alan Yang, Natalie Sandy, Joshuah Bearman di Epic Magazine, Joshua Davis e Arthur Spector. La serie è prodotta per Apple TV+ da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Il trailer di Little America 2

Questo il trailer ufficiale in italiano della seconda stagione di Little America.