"Lo scontro" è la nuova serie dramedy di Netflix da tenere d'occhio

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie dramedy pronta a farvi ridere ma allo stesso tempo emozionare. Si tratta di un titolo che vedrà come protagonisti Ali Wong e Steven Yeun nei panni di due persone che si ritrovano a vivere un incidente per motivi di rabbia al volante e che, dal momento dello scontro - è proprio questo il titolo della serie - dovranno fare i conti con se stessi e i loro demoni. Una serie che viene definita da Netflix come una dark comedy dalla capacità di far perfino commuovere. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo titolo Netflix e buttare un occhio sul trailer per farci un'idea di ciò che ci aspetta.

Lo scontro, di cosa parla la serie

Lo scontro racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Quando esce Lo scontro su Netflix e quanti episodi avrà

Lo scontro sarà composta da 10 episodi e debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 6 aprile 2023.