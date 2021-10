"Locke & Key 2", tutto quello che serve sapere prima e dopo la visione della serie Netflix

Un'immagine di Locke & Key

Il 22 ottobre, a quasi due anni dal suo debutto, è uscita su Netflix la stagione 2 di Locke & Key, la serie tv ispirata ai graphic novel di Joe Hill (con le illustrazioni di Gabriel Rodriguez), nome d'arte di Joseph Hillström King, ovvero il figlio di Stephen King.

Se non avete mai sentito parlare di Locke & Key, e non ci avete fatto caso nella top 10 di Netflix, potrebbe bastarvi sapere appunto che Joe Hill è il figlio del maestro dell'orrore per guardare questa serie durante le feste di Halloween.

In realtà, però, Locke & Key non è proprio una serie horror (se ne cercate una le trovate in un altro articolo dedicato): piuttosto, è una storia che nasce appunto come romanzi a fumetti (in italiano pubblicate da Magic Press) e che unisce il fantasy, la magia, il dramma e sì, un pizzico di horror che è nel DNA di Hill, qui nelle vesti di ideatore della serie.

In questo articolo, oltre alla recensione della serie, troverete una serie di spiegazioni, curiosità e anticipazioni, con gradi differenti di spoiler (che indicheremo adeguatamente), ma prima ecco la trama in sintesi e senza spoiler (se avete visto la prima stagione) di Locke & Key 2.