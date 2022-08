Locke & Key 3, la spiegazione del deludente finale della serie Netflix

Locke & Key 3

Il 10 agosto su Netflix è uscita la terza e ultima stagione di Locke & Key, la serie tv tratta dalla serie di romanzi a fumetti di Joe Hill, figlio di Stephen King e creatore anche di questa serie tv (il figlio, non il padre).

Chi scrive questa recensione è stato forse uno dei fan più entusiasti delle prime due stagioni, ma non per questo possiamo nascondere la delusione per la conclusione della storia della famiglia Locke e dell'antica tenuta nel Maine dove si trovano una serie di chiavi magiche.

Se cercate una recensione brevissima, vi basti quindi sapere che come "velocità" questo finale ci ha ricordato quello di Game of Thrones, quindi insomma se non siete proprio convinti potete anche lasciar perdere. Se invece volete saperne di più vi invitiamo a proseguire, con paragrafi via via meno "sicuri" e più pieni di spoiler.