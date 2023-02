Lockwood & Co 2 ci sarà? Cosa sappiamo sullo stato di rinnovo della serie Netflix

Lockwood & Co è una delle grandi novità di Netflix di questo 2023. Debuttata da poco sul catalogo della piattaforma di streaming, questa serie supernatural per ragazzi ha attirato fin da subito l'attenzione degli amanti del genere fantasy/soprannaturale che si stanno già chiedendo se la loro nuova serie preferita avrà o meno una seconda stagione. Creata da Joe Cornish, questa serie Netflix britannica un po' alla "ghostbusters" è composta da otto episodi e segue i primi due libri della serie di romanzi di Jonathan Stroud. Ma ci sarà un seondo capitolo per questa serie? Ecco cosa sappiamo finora. Intanto bisogna considerata che la serie ha ottenuto ottime recensioni con un 91% su RottenTomatoes e un 7,5 di punteggio su IMDb.

CI sarà un capitolo 2 per Lockwood & Co?

Per ora lo stato di rinnovo di questa serie è ancora fermo. Netflix, infatti, non ha ancora rivelato se ha intenzione o meno di continuare questa storia di fantasmi oppure no. Tutto dipenderà dalla risposta del pubblico e se questa sarà abbastanza da coprire le spese per la realizzazione della serie. Essendo passate più di tre settimane dall'uscita del capitolo 2, però, non sappiamo ancora nulla e questo fa, da un lato, immaginare che Netflix non abbia intenzione di rinnovare la serie ma non è detta l'ultima parola. Guardando i numeri di visualizzazione e come sono andate anche le altre serie nello stesso periodo sembra quasi certo che Lockwood & Co non continui. Inoltre, già lo scorso anno, Netflix ha subito cancellato titoli teen che non sono riusciti a fare la differenza, basta pensare a First Kill, The imperfects, The Midnight Club, tutte serie che non sono andate oltre la prima stagione.

"Non ho intenzione di farmi coinvolgere dalla questione "Ci sarà/non ci sarà una seconda stagione?" - aveva dichiarato Joe Cornish a Collider -. Dobbiamo solo essere super orgogliosi di quello che abbiamo fatto".